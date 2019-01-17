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На блокпосту "ДНР" померла пенсіонерка, яка була героїнею малюнків про життя в окупації

STYLERЖиття    17.01.2019 - 22:18
На блокпосту "ДНР" померла пенсіонерка, яка була героїнею малюнків про життя в окупації
Фото: torange.biz

За час життя своєї матері художниця зробила серію малюнків про "пенсійний туризм"

Вчора на блокпосту "ДНР" померла жінка, яка в мережі була багатьом відома як Полуниця Андріївна. Її дочка художниця Алевтина Кахідзе зробила її героїнею скетчів, про життя людей на непідконтрольній території України. Про смерть жінки Алевтина Кахідзе написала на своїй сторінці в Facebook.

За час життя своєї матері художниця зробила цілу серію малюнків, яка була присвячена "пенсійному туризму".

На блокпосту &quot;ДНР&quot; померла пенсіонерка, яка була героїнею малюнків про життя в окупації

Фото: facebook.com/truealevtina

Таким чином, Алевтина Кахідзе намагалася донести, що ставлення до пенсіонерів з непідконтрольної території має змінитися на законодавчому та ментальному рівні.

На блокпосту &quot;ДНР&quot; померла пенсіонерка, яка була героїнею малюнків про життя в окупації

Фото: facebook.com/truealevtina

"Тобто, у пенсіонерів в так званій ДНР української пенсії немає. Для її отримання їм потрібно збрехати, що він або вона - переселенці, що, мовляв, вони виїхали з "ДНР" на підконтрольну територію України і живуть там", - писала художниця.

На блокпосту &quot;ДНР&quot; померла пенсіонерка, яка була героїнею малюнків про життя в окупації

Фото: facebook.com/truealevtina

Вона також розповіла про те, що її мама ніколи не демонызувала ні одну із сторін війни.

"В підтвердженні її віри, той, хто дзвонив з її номера і абсолютно спокійно представлявся як співробітник поста ДэЭнЭр віддав її гроші і речі родичам. Я подумки йому вдячна. Хоча я не вірила, що він вчинить саме так - усвідомлюю в собі демонізацію "всіх їх там", - розповіла Алевтина Кахідзе.

На блокпосту &quot;ДНР&quot; померла пенсіонерка, яка була героїнею малюнків про життя в окупації

Фото: facebook.com/truealevtina

Користувачі мережі також висловив співчуття Алевтині.

"Алевтина, подумки з вами. Прекрасна жінка ваша мама. У всіх свій час покидати цей світ. Але залишати після себе нове життя і світлу пам'ять. Я читаю щоденник, не можу зупинитися. Мудрість і спокій в кожному слові", - написала Євгенія Аратовська.

На блокпосту &quot;ДНР&quot; померла пенсіонерка, яка була героїнею малюнків про життя в окупації

Скріншот з Facebook

"Алевтина, пам'ятаю ваш розповідь про Полуниці Андріївні в Мюнхені цієї осені. Прийміть будь-ласка мої щирі співчуття, світла пам'ять", - прокоментувала Марі Вл.

На блокпосту &quot;ДНР&quot; померла пенсіонерка, яка була героїнею малюнків про життя в окупації

Скріншот з Facebook

Нагадаємо, що в Донецькій області засудили бойовика "ДНР", який брав участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції.

Раніше повідомлялося, що з Росії вислали скандальну журналістку, яка підтримувала "ДНР/ЛНР". Зараз вона перебуває у пункті пропуску "Гоптівка".

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