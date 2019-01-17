На блокпосту "ДНР" умерла пенсионерка, которая была героиней рисунков о жизни в оккупации

Фото: torange.biz

За время жизни своей матери художница сделала серию рисунков о "пенсионном туризме"

Вчера на блокпосту "ДНР" умерла женщина, которая в сети была многим известна как Клубника Андреевна. Ее дочь художница Алевтина Кахидзе сделала ее героиней скетчей, о жизни людей на неподконтрольной территории Украины. О смерти женщины Алевтина Кахидзе написала на своей странице в Facebook.

За время жизни своей матери художница сделала целую серию рисунков, которая была посвящена "пенсионному туризму".

Фото: facebook.com/truealevtina

Таким образом, Алевтина Кахидзе пыталась донести, что отношение к пенсионерам с неподконтрольной территории должно измениться на законодательном и ментальном уровне.

Фото: facebook.com/truealevtina

"То есть, у пенсионеров в так называемой ДНР украинской пенсии нет. Для ее получения им нужно соврать, что он или она - переселенцы, что, мол, они выехали из "ДНР" на подконтрольную территорию Украины и живут там", - написала художница.

Фото: facebook.com/truealevtina

Она также рассказала о том, что ее мама никогда не демонизировала ни одну из сторон войны.

"В подтверждении ее веры, тот, кто звонил с ее номера и абсолютно спокойно представлялся как сотрудник поста ДэЭнЭр отдал ее деньги и вещи родственникам. Я мысленно благодарна ему. Хотя я не верила, что он поступит именно так - осознаю в себе демонизацию "всех их там", - рассказала Алевтина Кахидзе.

Фото: facebook.com/truealevtina

Пользователи сети также выразил соболезнования Алевтине.

"Алевтина, мысленно с вами. Прекрасная женщина ваша мама. У всех свое время покидать этот мир. Но оставлять после себя новую жизнь и светлую память. Я читаю дневник, не могу остановиться. Мудрость и спокойствие в каждом слове", - написала Евгения Аратовская.

Скриншот с Facebook

"Алевтина, помню ваш рассказ о Клубнике Андреевне в Мюнхене этой осенью. Примите пожалуйста мои искренние соболезнования, светлая память", - прокомментировала Мари Вл.

Скриншот с Facebook

Напомним, что в Донецкой области осудили боевика "ДНР", который принимал участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции.

Ранее сообщалось, что из России выслали скандальную журналистку, которая поддерживала "ДНР/ЛНР". Сейчас она находится в пункте пропуска "Гоптовка".