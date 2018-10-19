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"Бо йде на ангельску роботу": п'ятирічна дівчинка присвятила вірш батькові, загиблому в АТО

STYLERЖиття    19.10.2018 - 17:40
Колаж (РБК-Україна)
Колаж (РБК-Україна)

Про зворушливому вірші розповів в мережі відомий журналіст

19 жовтня рівно чотири роки тому під час АТО на Донбасі біля 32-го блок-посту загинув український військовослужбовець Віктор Гурняк. В цей пам'ятний день його 5-річна донька Юстиночка підготувала вірші, які присвятила своєму татусеві-герою АТО. Їх автором є сама малятко. Новина про цю зворушливу подію опублікував на Facebook відомий журналіст і головні редактор одного з українських онлайн-видань Юрій Бутусов.

"Тато пішов на ангельську роботу". 5-річна Юстинка написала вірші про свого батька Віктора, загиблого рівно чотири роки тому в бою на 32-му блок-посту ... Волонтер Віктор Гурняк був одним із відомих громадських активістів, учасників революції, на фронт прибув для допомоги батальйону "Айдар ". Віктор загинув при спробі прорватися до оточених на 32-му блок-посту бійцям", - написав у повідомленні журналіст.

Слова маленької дівчинки чіпають до глибини душі. Вона пише, що хоча не бачить тата, але він в її душі.

"Він любить Україну, він любить свою Юстинку, але не може щодня її бачити, тому, що йде на ангельську роботу", - написала дiвчинка.

Оригінал вірша "Про татка":

Ти - на небі.
Я тебе не бачу.
Альо ти в моїй душі.
Я заберу тебе.
Він любити Україну
Він любити свою Юстинку
Альо не може кожен день іі бачіті
Бо йде на ангельську роботу.

Юстинка Гурняк 5 років.

&quot;Бо йде на ангельску роботу&quot;: п'ятирічна дівчинка присвятила вірш батькові, загиблому в АТО

Скріншот поста аккаунта (facebook.com/butusov.yuriy)

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Відео: РБК-Україна

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