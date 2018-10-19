"Бо йде на ангельску роботу": пятилетняя девочка посвятила стих отцу, погибшему в АТО

О трогательном стихе рассказал в сети известный журналист
19 октября ровно четыре года назад во время АТО на Донбассе возле 32-го блок-поста погиб украинский военнослужащий Виктор Гурняк. В этот памятный день его 5-летняя дочка Юстиночка подготовила стихи, которые посвятила своему папе-герою АТО. Их автором является сама малышка. Новость об этом трогательном событии опубликовал на Facebook известный журналист и главные редактор одного из украинских онлайн-изданий Юрий Бутусов.
"Папа пошел на ангельскую работу". 5-летняя Юстинка написала стихи о своем отце Викторе, погибшем ровно четыре года назад в бою на 32-м блок-посту ... Волонтер Виктор Гурняк был одним из известных общественных активистов, участников революции, на фронт прибыл для помощи батальона "Айдар ". Виктор погиб при попытке прорваться к окруженным на 32-м блок-посту бойцам", - написал в сообщении журналист.
Слова маленькой девочки трогают до глубины души. Она пишет, что хотя не видит папу, но он в ее душе.
"Он любит Украину, он любит свою Юстинку, но не может каждый день ее видеть, потому, что идет на ангельскую работу" - написала пятилетняя девочка.
Оригинал стиха "Про татка":
Ти - на небі.
Я тебе не бачу.
Але ти в моїй душі.
Я заберу тебе.
Він любить Україну
Він любить свою Юстинку
Але не може кожен день іі бачити
Бо йде на ангельську роботу.
Юстинка Гурняк 5 лет.
Скриншот поста аккаунта (facebook.com/butusov.yuriy)
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Видео: РБК-Украина