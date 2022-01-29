Бадьорий ранок: 5 вправ, які можна робити не встаючи з ліжка

Якщо вам вранці хочеться повалятися в ліжку довше, зробіть це. А потім проведіть невелику зарядку і поваляйтеся ще. Ранкова зарядка допомагає прокинутися від сну і готує всі системи тіла до майбутньої активності.

Фітнес-тренер і нутриціолог Марина Боржемська запропонувала в Instagram 5 простих вправ, які можна робити прямо в ліжку.

Зарядка в ліжку:

Дихання

Це хороший ранковий ритуал для пробудження. Все, що потрібно - це розслаблено лежати в ліжку, руки витягнуті уздовж тіла, і робити вдих і видих через ніс. Потім можна трохи потягнутися.



Напівмостик

Ляжте на спину на підлозі, ноги упріть на ліжко (можна залишитися лежати в ліжку), зігнувши коліна і розташувавши стопи на ширині стегон. Підніміть таз вгору, підкрутивши куприк, так, щоб верхня частина тіла утворювала разом з стегном пряму лінію від плеча до коліна. Затримайтеся в цьому положенні на 30 секунд. Поверніться у вихідне положення і повторіть ще три рази.





Які вправи можна робити прямо в ліжку (фото: instagram.com/uzelkova.marina)

Підйом ніг

Ноги випрямлені, руки витягнуті уздовж тіла. Повільно підніміть одну ногу, поки вона не буде утворювати кут в 90 градусів з ліжком і також повільно опустіть до торкання з ліжком. Повторіть те ж саме з другою ногою. Виконайте по 10 повторень з кожною ногою.



Велосипед

Ляжте на спину, руки зігніть в ліктях і заведіть за голову. Підніміть зігнуті ноги так, щоб кут між стегнами і ліжком становив 90 градусів. Почніть виконувати ногам руху, як ніби крутите велосипедні педалі.



Поза щасливої дитини

Ляжте на спину і притисніть ноги, зігнуті в колінах, до грудей. Потім візьміться руками за стопи (зручно захоплювати за середню частину), трохи розведіть ноги в сторони і акуратно розігніть їх.