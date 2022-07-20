Біль і сльози: батько читає молитву над тілом загиблого 13-річного сина у Харкові (фото)

У Харкові батько загиблого під час ворожого обстрілу підлітка понад 2 години читав молитви над тілом сина. Він увесь час тримав його за руку.

На місці обстрілу батько загиблого підлітка понад 2 години читав молитви над тілом сина, тримаючи його за руку.

Зокрема, на зупинці перебували брат з сестрою: 13-річний хлопець загинув на місці, його 15-річна сестра поранена. Також серед постраждалих - 72-річна жінка.

Сьогодні російські окупанти обстріляли зупинку громадського транспорту на Салтівці у Харкові. Загинув 13-річний хлопчик та подружжя - 69-річний чоловік і 68-річна жінка.

Раніше ми повідомляли, що дівчинка під Києвом прикинулася мертвою, щоб її не вбили окупанти.

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