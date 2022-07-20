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Біль і сльози: батько читає молитву над тілом загиблого 13-річного сина у Харкові (фото)

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Харків, Середа 20 липня 2022 15:58
Біль і сльози: батько читає молитву над тілом загиблого 13-річного сина у Харкові (фото) Батько читає молитву над тілом загиблого сина у Харкові (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Харкові батько загиблого під час ворожого обстрілу підлітка понад 2 години читав молитви над тілом сина. Він увесь час тримав його за руку.

Про це повідомляє Суспільне.

Так, кількість вбитих російськими окупантами неповнолітніх продовжує невпинно зростати.

Сьогодні російські окупанти обстріляли зупинку громадського транспорту на Салтівці у Харкові. Загинув 13-річний хлопчик та подружжя - 69-річний чоловік і 68-річна жінка.

Зокрема, на зупинці перебували брат з сестрою: 13-річний хлопець загинув на місці, його 15-річна сестра поранена. Також серед постраждалих - 72-річна жінка.

На місці обстрілу батько загиблого підлітка понад 2 години читав молитви над тілом сина, тримаючи його за руку.

Біль і сльози: батько читає молитву над тілом загиблого 13-річного сина у Харкові (фото)Біль і сльози: батько читає молитву над тілом загиблого 13-річного сина у Харкові (фото)

У Харкові батько читає молитву над тілом загиблого 13-річного сина (suspilne.media)

Раніше ми повідомляли, що дівчинка під Києвом прикинулася мертвою, щоб її не вбили окупанти.

Також ми писали, що сім'я з Херсона з трирічною дитиною перепливла річку, щоб врятуватися від окупантів.

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