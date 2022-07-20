Біль і сльози: батько читає молитву над тілом загиблого 13-річного сина у Харкові (фото)
У Харкові батько загиблого під час ворожого обстрілу підлітка понад 2 години читав молитви над тілом сина. Він увесь час тримав його за руку.
Про це повідомляє Суспільне.
Так, кількість вбитих російськими окупантами неповнолітніх продовжує невпинно зростати.
Сьогодні російські окупанти обстріляли зупинку громадського транспорту на Салтівці у Харкові. Загинув 13-річний хлопчик та подружжя - 69-річний чоловік і 68-річна жінка.
Зокрема, на зупинці перебували брат з сестрою: 13-річний хлопець загинув на місці, його 15-річна сестра поранена. Також серед постраждалих - 72-річна жінка.
На місці обстрілу батько загиблого підлітка понад 2 години читав молитви над тілом сина, тримаючи його за руку.
У Харкові батько читає молитву над тілом загиблого 13-річного сина (suspilne.media)
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