Боль и слезы: отец читает молитву над телом погибшего 13-летнего сына в Харькове (фото)

В Харькове отец погибшего во время вражеского обстрела подростка более 2 часов читал молитвы над телом сына. Он все время держал его за руку.

Об этом сообщает Суспільне .

Так, количество убитых российскими оккупантами несовершеннолетних продолжает неуклонно расти.

Сегодня российские оккупанты обстреляли остановку общественного транспорта на Салтовке в Харькове. Погиб 13-летний мальчик и супруги - 69-летний мужчина и 68-летняя женщина.

В частности, на остановке находились брат с сестрой: 13-летний парень погиб на месте, его 15-летняя сестра ранена. Также среди пострадавших - 72-летняя женщина.

На месте обстрела отец погибшего подростка более 2 часов читал молитвы над телом сына, держа его за руку.

В Харькове отец читает молитву над телом погибшего 13-летнего сына (suspilne.media)