Лікарняні митарства: мешканка Мелітополя поскаржилася на медреформу

Колаж РБК-Україна

Наталя розповіла, як насправді працює нова система медичного обслуговування

Медична реформа в Україні проводиться вже близько року. Пацієнтів просять укладати договори з сімейними лікарями, тим самим гарантуючи покращену якість надання допомоги. Проте мешканка Мелітополя цього "покращення" не помічає, передає інформаційний портал "РІА Мелітополь".

Українці все частіше піддаються захворюванню на ГРВІ, яке не обійшло стороною і сім'ю Наталії. Напередодні новорічних свят захворіли всі. Першою захворіла донька, температура підскочила до 40 градусів, що налякало Наталю і та почала видзвонювати "швидку".

Однак там повідомили, що дитина доросл і запропонували викликати лікарів сімейної амбулаторії. Наталя згадала, що в минулому році вона підписала декларації з педіатром і терапевтом, і вирішила випробувати нову медицину на практиці.

Близько 8 ранку Наталя почала дзвонити в амбулаторію, описала стан дитини, попросила про допомогу. На що лікар, з якою жінка підписала декларацію, сказала, що у неї багато викликів в поліклініці і додому вони тепер не ходять.

Дитину дивитися відмовилися і дівчина звернулася за допомогою до знайомого лікаря, який, за збігом обставин, виявився в потрібному місті. Ще через добу хвороба вразила бабусю і Наталю.

"Знову ж намагаємося потрапити до лікаря. А його немає, кажуть тиждень буде у відпустці. Я намагаюся з'ясувати у медсестри, що ж нам робити. Мені кажуть, що нас прийме інший лікар амбулаторії. Але в іншого лікаря свої пацієнти, які йдуть на прийом за попереднім записом на вказаний час. Чужих там не пропускають. Я, звичайно, прорвалася завдяки медикам, так як було дуже погано. Та й лікарняний потрібен. Лікар подивився, прописав лікування. А ось до 80-річної бабусі, зрозуміло, ніхто приходити додому не збирався - вийшло одне призначення на двох", - розповідає Наталя.

Далі вірусна інфекція дала ускладнення на бронхи і в Наталії почався кашель,тому вона вирішила пройти рентген. Через добу дівчині все-таки вдалося потрапити на прийом до сімейного лікаря, хоч і через зв'язки.

"У мене мимоволі виникає питання: куди ж ідуть ті гроші, які держава виділяє на пацієнта?" - обурюється Наталя. Жінка стверджує, що підписана декларація виявилася для галочки.

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