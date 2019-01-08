Больничные мытарства: жительница Мелитополя пожаловалась на медреформу

Коллаж РБК-Украина

Наталья рассказала, как на деле работает новая система медицинского обслуживания

Медицинская реформа в Украине проводится уже около года. Пациентов просят заключить договоры с семейными врачами, тем самым гарантируя улучшенное качество оказания помощи. Однако жительница Мелитополя этого "улучшения" не замечает, передает информационный портал "РИА Мелитополь".

Украинцы все чаще подвергаются заболеванию ОРВИ, которое не обошло стороной и семью Натальи. В канун новогодних праздников заболели все. Первой заболела дочь, температура подскочила до 40 градусов, что напугало Наталью и та принялась вызванивать скорую помощь.

Однако там сообщили, что ребенок большой и предложили вызвать врачей семейной амбулатории. Наталья вспомнила, что в прошлом году она подписала декларации с педиатром и терапевтом и решила опробовать новую медицину на практике.

Около 8 утра Наталья принялась звонить в амбулаторию, описала состояние ребенка, попросила о помощи. На что врач, с которой женщина подписала декларацию, сказала, что у нее много вызовов в поликлинике и на дом они теперь не ходят.

Ребенка смотреть отказались и девушка обратилась за помощью к знакомому врачу, который, по стечению обстоятельств, оказался в нужном городе. Еще через сутки болезнь поразила бабушку и Наталью.

"Опять же пытаемся попасть к врачу. А его нет, говорят неделю будет в отпуске. Я пытаюсь выяснить у медсестры, что же нам делать. Мне говорят, что нас примет другой врач в амбулатории. Но у другого врача свои пациенты, которые идут на прием по предварительной записи на указанное время. Чужих там не пропускают. Я, конечно, прорвалась благодаря медикам, так как было очень плохо. Да и больничный нужен. Врач посмотрел, прописал лечение. А вот к 80-летней бабушке, разумеется, никто домой приходить не собирался - вышло одно назначение на двоих", - рассказывает Наталья.

Далее вирусная инфекция дала осложнение на бронхи и у Натальи начался кашель, поэтому она решила пройти рентген. Через сутки девушке все-таки удалось попасть на прием к семейному врачу, хоть и через связи.

"У меня невольно возникает вопрос: куда же идут те деньги, которые государство выделяет на пациента?" - возмущается Наталья. Женщина негодует, утверждая, что подписанная декларация оказалась для галочки.

Мы писали, каким будет здравоохранение для украинцев в 2019 году.

Напомним, что медреформа Минздрава не предусматривает бесплатной медицины.