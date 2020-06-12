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"Велике будівництво": в мережі показали, хто створює інфраструктуру по всій країні

STYLERЖиття    12.06.2020 - 10:05
"Велике будівництво": в мережі показали, хто створює інфраструктуру по всій країні
Фото: під час "Великого будівництва" (facebook.com)

Завдяки "Великому будівництву" буде створено більше 150 000 робочих місць

Національна програма з розвитку інфраструктури "Велике будівництво", ініційована Володимиром Зеленським, привернула безліч людей до будівництва та ремонту доріг, мостів, дитячих садків, шкіл, амбулаторій і стадіонів. Юрій Голик опублікував в мережі фотографії деяких з них.

Олександр Криворучко працює в Одеській області на ремонт трас Т-16-47 /Н-33/ - Кароліно-Бугаз - Грибівка - Санжейка - /М-27/.

&quot;Велике будівництво&quot;: в мережі показали, хто створює інфраструктуру по всій країні

Ніку Брагуца Луганської області перетворює в ідеальну дорогу трасу Н-21 Старобільськ - Луганськ - Хрустальний - Макіївка - Донецьк.

&quot;Велике будівництво&quot;: в мережі показали, хто створює інфраструктуру по всій країні

Армен Мелікян і Микола Логачев Черкаської області допомагають відновити трасу Н-16 Золотоноша - Черкаси - Сміла - Умань.

&quot;Велике будівництво&quot;: в мережі показали, хто створює інфраструктуру по всій країні

Віктор Гайдученко відновлює трасу Н-22 - Ходоси – Кустин - Н-25 Рівненської області.

&quot;Велике будівництво&quot;: в мережі показали, хто створює інфраструктуру по всій країні

Василь Карлюка працює над ремонтом траси М-12 Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знам'янка Вінницької області.

Нагадаємо, повідомлялося, що завдяки "Великому будівництву" буде створено понад 150 000 робочих місць у будівельній та суміжних галузях. Всього протягом року буде збудовано та відремонтовано 6 500 км доріг.

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Автор: Styler

Теги Новини України дорогиВелике будівництво
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