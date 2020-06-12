"Большая стройка": в сети показали, кто создает инфраструктуру по всей стране

Фото: во время "Большой стройки" (facebook.com)

Благодаря "Большой стройки" будет создано более 150 000 рабочих мест

Национальная программа по развитию инфраструктуры "Большая стройка", инициированная Владимиром Зеленским, привлекла множество людей к строительству и ремонту дорог, мостов, детских садов, школ, амбулаторий и стадионов. Юрий Голик опубликовал в сети фотографии некоторых из них.

Александр Криворучко работает в Одесской области на ремонте трасс Т-16-47 /Н-33/ - Каролино-Бугаз - Грибовка - Санжейка - /М-27/.

Нику Брагуца в Луганской области превращает в идеальную дорогу трассу Н-21 Старобельск - Луганск - Хрустальный - Макеевка - Донецк.

Армен Меликян и Николай Логачев в Черкасской области помогают обновить трассу Н-16 Золотоноша - Черкасы - Смела - Умань.

Виктор Гайдученко восстанавливает трассу Н-22 - Ходосы – Кустын - Н-25 в Ровенской области.

Василий Карлюка работает над ремонтом трассы М-12 Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка в Винницкой области.

Напомним, сообщалось, что благодаря "Большой стройки" будет создано более 150 000 рабочих мест в строительной и смежных отраслях. Всего в течение года будет построено и отремонтировано 6 500 км дорог.

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Автор: Styler