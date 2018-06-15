"Бомж-версія": мережу обурив стан вагонів поїзда Лисичанськ-Ужгород (фото)

Користувачі соцмереж обурилися, що "Укрзалізниця" досі користується застарілими вагонами

В мережі обурилися станом вагонів пасажирського поїзда "Укрзалізниці" Лисичанськ-Ужгород. Про жахливу поїздку на цьому поїзді розповіла Ольга Левицька на своїй сторінці в Facebook.

Жінка відзначила, що поїзд Лисичанськ-Ужгород остаточно перетворився на "бомж-версію".

Фото: facebook.com/goldentigercub

"Все іржаве та обідране, як ззовні, так і всередині, все скрипить та стукає, підв'язано якимись шнурками, переложено якимись ганчірками... Обидва рази йорж с туалеті був на ланцюгу (я навіть не можу собі уявити людину, яка купуватиме квиток у купейний вагон, щоб вкрасти там йоржика, брррр)" – описує жахливий стан вагона Ольга.

Фото: facebook.com/goldentigercub

Левицька розповіла, що в її купе дверцята з'їхали з рельсів і заклинились.

Фото: facebook.com/goldentigercub

Також вона відзначила, що в купе дуже важко потрапити на місця верхніх полиць.

"Довелось пролізати в щілину та просити допомоги у провідника. Кондиціонерів немає, про що повідомляє напис на двері до вагону і відповідний символ у квитку. Ну і на додачу "Укрзалізниця" вирішила робити пасажирів здоровішими, бо прибрала з купейного вагону допоміжні сходинки для верхніх полиць. Стрибайте, підтягуйтесь, любі, нам поф*гу ваші хворі спини та коліна, чхати ми хотіли на ваш вік та вагу. Зараз в моді спорт!" – розповіла пасажир.

Скріншот поста (facebook.com/goldentigercub)

Користувачі соцмерж бурхливо відреагували на таку інформацію.

"На ділянці між Ужгородом та Києвом, обслуговує циганські табори в яких почався сезон кочівлі", - розповіли юзери.

Скріншот коментарів (facebook.com/goldentigercub)

Скріншот коментарів (facebook.com/goldentigercub)

"Найгидотніший поїзд, який я в Україні бачила. Перший раз я з ним познайомилася в 10 класі, тоді взимку в цьому поїзді було настільки холодно, що пар з рота валив", - пише Ірина Острон.

Скріншот коментарів (facebook.com/goldentigercub)

Раніше повідомлялося, що з нагоди Дня Конституції України Публічне акціонерне товариство "Укрзалізниця" призначила 7 додаткових поїздів. Упродовж вихідних днів: 28 червня - 1 липня буде здійснено більше 44 додаткових рейсів.

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