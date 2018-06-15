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Интервью

"Бомж-версия": сеть возмутило состояние вагонов поезда Лисичанск-Ужгород (фото)

STYLERLIFE        15.06.2018 - 13:25
Фото РБК-Украина
Фото РБК-Украина

Пользователи соцсетей возмутились, что "Укрзализныця" до сих пор пользуется устаревшими вагонами

В сети возмутились состоянием вагонов пассажирского поезда "Укрзализныци" Лисичанск-Ужгород. Про ужасную поездку на этом поезде рассказала Ольга Левицкая на своей странице в Facebook.

Женщина отметила, что поезд Лисичанск-Ужгород окончательно превратился в "бомж-версию".

Фото: facebook.com/goldentigercub

"Все ржавое и ободранное, как снаружи, так и внутри, все скрипит и стучит, связано какими-то шнурками, переложено какими-то тряпками... Оба раза ерш в туалете был на цепи (я даже не могу себе представить человека, который будет покупать билет в купейный вагон, чтобы украсть там ершик, брррр)" – описывает ужасное состояние вагона Ольга.

Фото: facebook.com/goldentigercub

Левицкая рассказала, что в ее купе двери съехали с рельсов и заклинились.

Фото: facebook.com/goldentigercub

Также она отметила, что в купе очень трудно попасть на места верхних полок.

"Пришлось пролезать в щель и просить помощи у проводника. Кондиционеров нет, о чем сообщает надпись на двери вагона и соответствующий символ в билете. Ну и в придачу "Укрзализныця" решила делать пассажиров здоровее, потому что убрала из купейного вагона вспомогательные ступеньки для верхних полок. Прыгайте дорогие, нам поф*гу ваши больные спины и колени, чихать мы хотели на ваш возраст и вес. Сейчас в моде спорт!" – рассказала пассажир.

Скриншот поста (facebook.com/goldentigercub)

Пользователи соцмерж бурно отреагировали на такую информацию.

"На участке между Ужгородом и Киевом, обслуживает цыганские лагеря в которых начался сезон кочевки", - рассказали юзеры.

Скриншот комментариев (facebook.com/goldentigercub)

Скриншот комментариев (facebook.com/goldentigercub)

"Самый гадкий поезд, который я в Украине видела. Первый раз я с ним познакомилась в 10 классе, тогда зимой в этом поезде было настолько холодно, что пар изо рта валил", - пишет Ирина Острон.

Скриншот комментариев (facebook.com/goldentigercub)

Ранее сообщалось, что по случаю Дня Конституции Украины Публичное акционерное общество "Укрзализныця" назначила 7 дополнительных поездов. в Течение выходных дней: 28 июня - 1 июля будет совершено более 44 дополнительных рейсов.

История подорожание проезда в общественном транспорте

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Теги: Укрзализныця
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