"Боятися немає сенсу": Найєм заявив, що вбивство Бабченко спрямовано, щоб вселити в українців страх

За його словами, "фронт тепер уже в Києві, на наших вулицях, в наших оселях"

Народний депутат і журналіст Мустафа Найєм прокоментував загибель Аркадія Бабченко, якого вбили 29 травня. Також Мустафа закликав українців не боятися агресора. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Мустафа зазначив, що "боятися немає сенсу".

За його словами, вбивство Аркадія Бабченко, як і вбивство Павла Шеремета, як і багато інших демонстративних вибухів і розстрілів, спрямовані на те, щоб вселити в українців страх, відчуття безвихідності й хаосу.

"Цей терор був експортований до нас з війною, з країни, де теракти і розстріли журналістів і політиків, були нормою задовго до того, як вони прийшли в наш Крим і наш Донбас. Я не натякаю, я кажу прямо: демотивированное, роз'єднане і пригнічений суспільство полегшує завдання агресора і мародера", - підкреслив нардеп.

Найєм вважає, що українці просто не мають права пускати цей страх у свої думки і жити з оглядкою на кордон.

"Вони (росіяни) повинні знати, що ми не боїмося, не здалися і будемо захищатися, воювати і не зупинимося, поки не закриємо цей пекельний експорт. Закривати кордон, посилити перевірки, збільшити витрати на безпеку, перейняти передовий досвід країн, де вміють це робити. Фронт тепер уже в Києві, на наших вулицях, в наших будинках. Боятися, насправді, немає сенсу", - сказав Мустафа.

Він закликав українську владу і простих громадян до рішучих дій.

Скріншот поста (facebook.com/Mustafanayyem)

Користувачі соцмережі бурхливо відреагували на цей пост.

"Який страх? Смерть Бабченка повинна стати причиною для конструктивних дій - закриття кордонів, висилки проросійських активістів, посилення доступу і т д. Тоді ніякого страху не буде, навіть якщо історії будуть повторюватися", - вважає Олександра Ковальова.

Скріншот коментарів (facebook.com/Mustafanayyem)

Скріншот коментарів (facebook.com/Mustafanayyem)

Аркадій Бабченко, відомий російський журналіст, був убитий в Києві, в під'їзді свого будинку трьома пострілами в спину. Всі подробиці – в матеріалі РБК-Україна.

Екс-радник голови МВС Антон Геращенко розповів подробиці вбивства Аркадія Бабченка. За його словами, Аркадій пішов у магазин за хлібом. В цей час вбивця чекав його в під'їзді будинку, і коли Бабченко відкривав двері в квартиру, той завдав йому кілька пострілів у спину. Також Геращенко повідомив про те, що однією з версій слідства буде дії російських спецслужб.

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