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"Бояться нет смысла": Найем заявил, что убийство Бабченко направлено, чтобы вселить в украинцев страх

STYLERLIFE        30.05.2018 - 16:21
Фото: Аркадий Бабченко (facebook.com/babchenkoa)
Фото: Аркадий Бабченко (facebook.com/babchenkoa)

По его словам, "фронт теперь уже в Киеве, на наших улицах, в наших домах"

Народный депутат и журналист Мустафа Найем прокомментировал гибель Аркадия Бабченко, которого убили 29 мая. Также Мустафа призвал украинцев не бояться агрессора. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Мустафа отметил, что "бояться нет смысла".

По его словам, убийство Аркадия Бабченко, как и убийство Павла Шеремета, как и многие другие демонстративные взрывы и расстрелы направлены на то, чтобы вселить в украинцев страх, ощущение безысходности и хаоса.

"Этот террор был экспортирован к нам с войной, из страны, где теракты и расстрелы журналистов и политиков, были нормой задолго до того, как они пришли в наш Крым и наш Донбасс. Я не намекаю, я говорю прямо: демотивированное, разобщенное и подавленное общество облегчает задачу агрессора и мародера", - подчеркнул нардеп.

Найем считает, что украинцы просто не имеют права пускать этот страх в свои мысли и жить с оглядкой на границу.

"Они (россияне) должны знать, что мы не боимся, не сдались и будем защищаться, воевать и не остановимся, пока не закроем этот адский экспорт. Закрывать границу, ужесточить проверки, увеличить расходы на безопасность, перенять передовой опыт стран, где умеют это делать. Фронт теперь уже в Киеве, на наших улицах, в наших домах. Бояться, на самом деле, нет смысла", - сказал Мустафа.

Он призвал украинскую власть и простых граждан к решительным действиям.

Скриншот поста (facebook.com/Mustafanayyem)

Пользователи соцсети бурно отреагировали на этот пост.

"Какой страх? Смерть Бабченко должна стать причиной для конструктивных действий - закрытия границ, высылки пророссийских активистов, ужесточения доступа и т д. Тогда никакого страха не будет, даже если истории будут повторяться", - считате Александра Ковалева.

Скриншот комментариев (facebook.com/Mustafanayyem)

Скриншот комментариев (facebook.com/Mustafanayyem)

Аркадий Бабченко, известный российский журналист, был убит в Киеве, в подъезде своего дома тремя выстрелами в спину. Все подробности – в материале РБК-Украина.

Экс-советник главы МВД Антон Геращенко рассказал подробности убийства Аркадия Бабченко. По его словам, Аркадий пошел в магазин за хлебом. В это время убийца поджидал его в подъезде дома, и когда Бабченко открывал дверь в квартиру, тот нанес ему несколько выстрелов в спину. Также Геращенко сообщил о том, что одной из версий следствия будет действия российских спецслужб.

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Темы: Убийство Бабченко    Теги: Аркадий Бабченко
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