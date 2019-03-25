Гороскоп на тиждень: яким знакам Зодіаку пощастить у коханні

Гороскоп на тиждень з 25 по 31 березня - час місяця, що убуває, сприятливий у всіх сенсах для відносин: розпалюйте старі почуття, починайте нові і не бійтеся експериментувати, радять астрологи.

У той же час астрологи кажуть, що не варто приймати важливі рішення і робити серйозні покупки. Рішення можуть бути помилковими, а придбані речі, особливо комп'ютерна техніка, телефони, телевізори, можуть виявитися з дефектом. У цей період люди більш неуважні і часто не звертають увагу на важливі деталі.

ОВЕН

Зробіть все можливе, щоб розпалити колишню пристрасть. Це пожвавить існуючі відносини. Зараз час для прояву мудрості і терпіння. Якщо ви вже давно перебуваєте в пошуках любові, призупиніть їх. Доля знайде вас сама незабаром. Все відбудеться швидко і зовсім не так, як ви уявляли. Вихідні, якщо випаде така можливість, проведіть з друзями на природі.

ТЕЛЕЦЬ

В РАГС зараз точно поспішати не варто. Вам потрібен час, щоб перевірити відносини. Деякі представники знаку будуть страждати в любовному трикутнику. Чим раніше визначитеся, тим краще! Від будь-яких сварок зараз постарайтеся утриматися. Не витрачайте гроші на непотрібні подарунки для інших. Прибережіть їх на власний чорний день. Зараз на роботі не буде особливих фінансових бонусів, сподівайтеся тільки на зарплату.

БЛИЗНЮКИ

Закінчивши старі відносини, не поспішайте починати нові. Вам потрібен відпочинок. Близнюкам, які давно щасливі у коханні, рекомендується якомога більше часу приділяти другій половині. Так ви не пропустите зміни в коханій людині. Додаткові флірти зараз небажані. Насолоджуйтеся тим, що є. Якщо буде можливість, подорожуйте, займайтеся саморозвитком.

РАК

Навіть не намагайтеся подумати про роман на стороні. Все таємне обов'язково стане явним! Краще спробуйте врятувати існуючі відносини: це можливо. Якщо чимось незадоволені, говоріть партнеру про це прямо. Прочитати ваші думки він, на жаль, не зможе. Якщо конфлікту не уникнути, не пасуйте, відкрийте всі карти, зізнайтеся, що вас найбільше хвилює.

ЛЕВ

З'ясування відносин у цей період буде не уникнути. Постарайтеся пройти через це з мінімальними втратами. Деяким Левам зараз краще відпочити від партнера: запропонуйте йому цей варіант. Вихідні проведіть з коханими. Підтримку у важку хвилину краще шукати серед друзів. Вас також чекають додаткові грошові надходження. Їх ви зовсім не чекали, тому такий бонус буде дуже для вас приємним.

Любовний гороскоп на тиждень з 25 по 31 березня 2019 року (колаж РБК-Україна)

ДІВА

Головне правило для вас зараз: якщо вже зробили вибір, не сумнівайтеся! Вірте в партнера, а не шукайте в ньому недоліки. У другій половині тижня вас можуть чекати розчарування. Не зациклюйтеся на них. Може, ваша доля чекає вас в іншому місці. Гроші посиплються до вас дощем. Не шкодуйте для себе нічого. Відправляйтеся за покупками і сміливо витрачайте гроші.

ТЕРЕЗИ

Придивіться до своїх старих знайомих. Може, серед них є ваша майбутня доля? Одиноким Терезам рекомендується частіше бувати в компаніях і громадських місцях. А одруженим - бути терплячими у шлюбі. Пам'ятайте: від вашої мудрості залежить багато чого. Зараз ви можете підписати дуже вигідний контракт, який принесе багато дивідендів у майбутньому.

СКОРПІОН

Щоб зустріти судженого, вам доведеться переглянути власні погляди. Будьте обережні у виборі партнера, погоджуватися на першого зустрічного точно не варто: великий шанс помилитися. У другій половині тижня вас чекає доленосна зустріч, будьте готові до неї. Вона буде результативною і дозволить вам заробити. На вихідні краще побути вдома, почитати улюблену книгу або подивитися комедію.

СТРІЛЕЦЬ

Чому б вам не поїхати в романтичну подорож з другою половиною? Будуйте плани! В парі постарайтеся передати кермо правління в руки другої половинки. Особливих фінансових надходжень не очікується. Але вам буде вистачати грошей, зароблених в минулому. Тому, якщо є бажання, витрачайте, але з розумом.

Любовний гороскоп на тиждень з 25 по 31 березня 2019 року (колаж РБК-Україна)

КОЗЕРІГ

Не вірили в любов з першого погляду? Але саме вона може трапитися з вами зараз. Яскраві емоції і нестримна пристрасть забезпечені! Козерогам, які вже перебувають у шлюбі, зірки радять якомога більше часу проводити з сім'єю. Це допоможе зміцнити союз. Ви зараз думаєте про гроші. Зачекайте, не все відразу. На ваші потреби необхідна сума у вас завжди є.

ВОДОЛІЙ

Якщо ви хочете зберегти наявні відносини, доведеться проявити терпимість до недоліків коханого. Для початку нового роману навчиться впускати у своє життя людей. Будьте відкриті, щоб вас помітили і не лякайтеся почуттів, які можуть нахлинути. Бережіть сили і внутрішній потенціал, не перевтомлюйтеся.

РИБИ

Часу і сил на любовні інтриги вам буде не вистачати. Як підсумок - невдоволення другої половини. Самотні Риби навряд чи можуть розраховувати на доленосні зустрічі, але придивлятися до оточуючих варто! У цей період небажано укладати шлюб. На роботі у вас все буде добре. Ваші старання нарешті по достоїнству оцінять і нагородять.

Раніше ми повідомляли, що астрологи назвали три знаки Зодіаку, які знаходяться під постійною та пильною увагою своїх Ангелів-хранителів і тому удача не просто супроводжує їм у всіх справах, але вони також захищені від великих неприємностей.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що життя цих знаків Зодіаку кардинально зміниться в 2019 році. Комусь пощастить більше, а комусь-менше, але в будь-якому випадку представникам цих знаків потрібно бути у всеозброєнні.