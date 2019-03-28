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Бійці Національного корпусу воюють в Києві із багатодітними матерями, - Старостенко

STYLERЖиття    28.03.2019 - 19:24
Бійці Національного корпусу воюють в Києві із багатодітними матерями, - Старостенко
Фото: колаж РБК-Україна

"Нацдружина" напала на громадських активістів на столичній Троєщині

Бійці "Національного корпусу" вчинили в Києві напад на громадських активістів. Серед постраждалих – багатодітна мати, яка отримала струс головного мозку. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила керівник ГО "Центр громадської взаємодії "Команда Кличка" Ганна Старостенко.

Вона наголосила, что справжні чоловіки захищають кордони держави, а бійці "Нацкорпусу" "воюють із багатодітними матерями!" 

Інцидент стався 28 березня о 14:00.

"Орієнтовно 15 бойовиків зчинили черговий напад в столиці. Група молодиків міцної статури, в балаклавах, з символікою "Національних дружин", силоміць вдерлася до приміщення за адресою Марини Цвєтаєвої, 13, в якому знаходиться громадська організація "Центр громадської взаємодії "Команда Кличка", – розповіла Старостенко.

 

"Нацкорпус" напав на громадських активістів у Києві на Троєщині (фото: facebook.com/anna.starostenko)

За її словами, під час захоплення приміщення декілька людей, що знаходилися всередині, отримали тілесні ушкодження. Однією з постраждалих стала активістка громадської організації "Центр громадської взаємодії" та мати трьох дітей. В жінки діагностували струс головного мозку.

"В мене одне питання – скільки можна? Ці безпринципні "дружини" не вперше безкарно нападають та залякують активістів! В них не вистачає навіть мінімальної поваги до людей, які не розділяють їхню думку!" – написала керівник ГО.

 

Через дії "нацдружин" одна жінка отримала струс головного мозку (фото: facebook.com/anna.starostenko)

Вона нагадала, що напади на активістів є кримінальним правопорушенням та повідомила, що представники "Центру громадської ініціативи" вже подали відповідну заяву до поліції.

"Вимагаємо від правоохоронців прозорого розслідування цього інциденту та покарання винних!" – наголосила Старостенко.

Як повідомлялося раніше, слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань розслідують можливу підготовку заступником голови СБУ фізичного знищення лідерів політичної партії "Національний корпус" та громадської організації "Національні дружини". 

Нагадаємо, що 23 березня в Києві активісти "Національного корпусу" звернулися до президента з вимогою притягнути до відповідальності фігурантів корупційного скандалу в "Укроборонпромі". 

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