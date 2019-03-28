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Бойцы Национального корпуса воюют в Киеве с многодетными матерями, - Старостенко

STYLERЖизнь    28.03.2019 - 19:24
Бойцы Национального корпуса воюют в Киеве с многодетными матерями, - Старостенко
Фото: коллаж РБК-Украина

"Нацдружина" напала на общественных активистов на столичной Троещине

Бойцы "Национального корпуса" совершили в Киеве нападение на общественных активистов. Среди пострадавших – многодетная мать, которая получила сотрясение головного мозга. Об этом на своей странице в Facebook сообщила руководитель ОО "Центр общественного взаимодействия "Команда Кличко" Анна Старостенко.

Она подчеркнула, что настоящие мужчины защищают границы государства, а бойцы "Нацкорпуса" "воюют с многодетными матерями!"

Инцидент произошел 28 марта в 14:00.

"Ориентировочно 15 боевиков совершили очередное нападение в столице. Группа молодых людей крепкого телосложения в балаклавах с символикой "Национальных дружин" силой ворвалась в помещение по адресу Марины Цветаевой, 13, в котором находится общественная организация "Центр общественного взаимодействия "Команда Кличко", – рассказала Старостенко.

 

"Нацкорпус" напал на общественных активистов в Киеве на Троещине (фото: facebook.com/anna.starostenko)

По ее словам, во время захвата помещения несколько людей, которые находились внутри, получили телесные повреждения. Одной из пострадавших стала активистка общественной организации "Центр общественного взаимодействия" и мать троих детей. У женщины диагностировали сотрясение головного мозга.

"У меня один вопрос – сколько можно? Эти беспринципные "дружины" не впервые безнаказанно нападают и запугивают активистов! У них не хватает даже минимального уважения к людям, которые не разделяют их мнение!" – написала руководитель ГО.

 

Из-за действий "нацдружин" одна женщина получила сотрясение головного мозга (фото: facebook.com/anna.starostenko)

Она напомнила, что нападения на активистов является уголовным правонарушением и сообщила, что представители "Центра общественной инициативы" уже подали соответствующее заявление в полицию.

"Требуем от правоохранителей прозрачного расследования этого инцидента и наказания виновных!" – отметила Старостенко.

Как сообщалось ранее, следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований расследуют возможную подготовку заместителем председателя СБУ физического уничтожения лидеров политической партии "Национальный корпус" и общественной организации "Национальные дружины".

Напомним, что 23 марта в Киеве активисты "Национального корпуса" обратились к президенту с требованием привлечь к ответственности фигурантов коррупционного скандала в "Укроборонпроме".

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