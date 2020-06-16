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Бійці ЗСУ знищили російського снайпера на Донбасі (відео)

STYLERЖиття    16.06.2020 - 16:45
Бійці ЗСУ знищили російського снайпера на Донбасі (відео)
Військові ЗСУ (фото: РБК-Україна)

Українські військові ліквідували бойовика на Донбасі

Військові ЗСУ продемонстрували, як знищили російського снайпера на Донбасі. Момент ліквідації бойовика потрапив на відео, яке опублікував колишній військовий розвідник, співробітник фонду "Повернись живим" Андрій Римарук.

Він також зазначив, що команда фонду "Повернись живим" винайшла простий у використанні, практичний і мобільний пристрій спостереження.

Тієї миті, коли тобі набрид російський снайпер, який сховався в будівлі. Команда фонду Повернись Живою винайшла...

Опубліковано Андрієм Рымаруком Понеділок, 15 червня 2020 р.

Військові ЗСУ ліквідували російського снайпера на Донбасі (відео: facebook.com/andrei.rumaryk)

"Як бачите він хоч трошки, але дає нашим військовим перевагу над росіянами", - написав Римарук на своїй сторінці у Facebook.

Користувачі мережі також прокоментували дане відео.

  • Хоч хтось в тому фейсбуці радує і надихає;
  • Красава!
  • Знайома місцевість!
  • Красунчики!
  • Перегрівся на сонці;
  • Добре летить... Добре горить;
  • ПТКР, на це можна дивитися вічно, вата добре горить.

Бійці ЗСУ знищили російського снайпера на Донбасі (відео)Бійці ЗСУ знищили російського снайпера на Донбасі (відео)Бійці ЗСУ знищили російського снайпера на Донбасі (відео)

Скріншоти з Facebook

Нагадаємо, українські військові завдали нищівних ударів окупантам на Донбасі, які постійно обстрілювали позиції ЗСУ. Захисники України знищили ворожі зміцнення на Світлодарській дузі, бліндаж з СПГ і двох бойовиків.

Раніше в мережі з'явились відео, як військові демонструють міць української армії. ЗСУ провели масштабні навчання з бойовою стрільбою. Запеклі бої з умовним ворогом відбувалися протягом кількох днів біля Маріуполя.

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Автор: Styler

Теги Новини України Збройні сили Україниснайперы
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