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Бойцы ВСУ уничтожили российского снайпера на Донбассе (видео)

STYLERЖизнь    16.06.2020 - 16:45
Бойцы ВСУ уничтожили российского снайпера на Донбассе (видео)
Военные ВСУ (фото: РБК-Украина)

Украинские военные ликвидировали боевика на Донбассе

Военные ВСУ продемонстрировали, как уничтожили российского снайпера на Донбассе. Момент ликвидации боевика попал на видео, которое опубликовал бывший военный разведчик, сотрудник фонда "Повернись живим" Андрей Рымарук.

Он также отметил, что команда фонда "Повернись живим" изобрела простое в использовании, практичное и мобильное устройство наблюдения.

Той момент, коли тобі набрид російський снайпер, який сховався в будівлі. Команда фонду Повернись Живим винайшла...

Опубликовано Андреем Рымаруком Понедельник, 15 июня 2020 г.

Военные ВСУ ликвидировали российского снайпера на Донбассе (видео: facebook.com/andrei.rumaryk)

"Как видите он хоть немножко, но дает нашим военным преимущество над русскими", - написал Рымарук на своей странице в Facebook.

Пользователи сети также прокомментировали данное видео.

  • Хоть кто-то в том фейсбуке радует и вдохновляет;
  • Красава!
  • Знакомая местность!
  • Красавчики!
  • Перегрелся на солнце;
  • Хорошо летит… Хорошо горит;
  • ПТУР, на это можно смотреть вечно, вата хорошо горит.

Бойцы ВСУ уничтожили российского снайпера на Донбассе (видео)Бойцы ВСУ уничтожили российского снайпера на Донбассе (видео)Бойцы ВСУ уничтожили российского снайпера на Донбассе (видео)

Скриншоты с Facebook

Напомним, украинские военные нанесли сокрушительные удары по оккупантам на Донбассе, которые постоянно обстреливали позиции ВСУ. Защитники Украины уничтожили вражеское укрепление на Светлодарской дуге, блиндаж с СПГ и двух боевиков.

Ранее в сети появились видео, как военные демонстрируют мощь украинской армии. ВСУ провели масштабные учения с боевой стрельбой. Ожесточенные бои с условным врагом проходили в течение нескольких дней возле Мариуполя.

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Автор: Styler

Теги Новости Украины Вооруженные силы Украиныснайперы
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