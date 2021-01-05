Не боюся загубитися в потоці попси: унікальна співачка GARZA про творчість і важливу місію

GARZA (фото: прес-служба співачки)

Артист-місіонер і дівчина з тонкими струнами душі - співачка GARZA налаштована сколихнути шоу-бізнес ціннісною сенсовою музикою. Про творчий псевдонім, медитації та етно-поп - з перших вуст

Анна, сьогодні ти - артистка GARZA, попередній сценічний псевдонім - Розумовська. Яка дівчина і музикант приховані за нинішнім втіленням?

Сьогодні я самодостатня й щаслива, як дівчина та артист, тому що знайшла розуміння життєвого шляху і творчого розвитку. Тепер я - GARZA - усвідомлено та з любов’ю. Це навіть не сценічний псевдонім, а сакральне ім'я для мене. Я - музикант-місіонер, який покликаний своїми піснями відкривати серця людей, щоб бути завжди поруч - виконувати для них пісню життя!

А чому не афішуєш реальне ім'я?

Мене мама назвала Анною при народженні - на честь незвичайної та світлої людини - моєї бабусі. Її гени передалися мені, тому я так тонко відчуваю цей світ і людей. А GARZA, як я вже говорила, це моє сакральне ім'я – воно максимально відображає внутрішній світ, душу. Я відкрита перед слухачами, шанувальниками і кожним, хто зустрічається по долі - це моя реальність.

GARZA (фото: прес-служба співачки)

А що означає GARZA? Як виникла ідея "нового народження"?

GARZA (в перекладі з іспанської - "чапля") - це біла чапля з чубчиком на голові. Так як я досить багато часу приділяю духовним практикам, під час однієї з медитацій я побачила цю божественну істоту: чапля танцювала красивий шлюбний танець. Ці птахи гніздяться в Японії, вони дуже красиві - уособлюють чистоту й гармонію. Тому те, як буде розкриватися музичний проект - відомо лише мені - вся магія в моїй голові. Я абсолютно незалежна і вільна в своїх рішеннях і бажаннях, ніхто з команди не керує моїм розвитком і не диктує умови - як я повинна поводити себе, що говорити - я живу це життя без гри. GARZA - це я, справжня.

Розкажи про свою творчість: в якому музичному стилі працюєш, хто допомагає писати треки?

Я співаю в стилі етно-поп. Мені подобається, як звучить Україна в сучасному виконанні, у нас неймовірно мелодійна мова. З творчою складовою мені допомагають Іван Клименко та Стаса Чорний, під їхнім чуйним керівництвом я росту, як артист. Наша спільна робота - це, швидше за все, союз, продиктований небесами, а не комерцією! Я вдячна Всесвіту за цих людей, дякую їм за тонке відчуття світу! Нехай наша музика звучить в серцях людей на благо!

GARZA (фото: прес-служба співачокs)

Складається відчуття, що ти - артист нової формації, далекий від шоу-бізнесових софітів, глянцю. Не боїшся загубитися в потоці попси і бути не зрозумілою слухачем?

Зараз вести за собою будуть артисти нового формату, артисти-місіонери, які покликані співати для людей і бути поруч з ними, а не "над ними", щоб стати одним єдиним організмом і допомагати один одному бути щасливішим, ставати краще. Сьогодні вже інший час, необхідно це розуміти, ми завжди приходимо вчасно. І невже софіти та попса можуть світити яскравіше сонця? Я стукаю в серця людей, щоб вони відкрили душі і були щасливими. Мені не потрібен гламур, я хочу бачити вогники в очах слухачів і відчувати, як моя музика впливає на них. Шаблони, як і правила, для того, щоб їх руйнувати, адже це рамки і обмеження - вони потрібні, напевно, тим, хто їх створює! Я йду іншим шляхом, шляхом абсолютної любові і щирості!

Нещодавно у тебе вийшла пісня і відео "Пульс", напевно, вже готуєш свіжу композицію. Про що вона буде?

Пісня "Пульс" була знайомством, для того, щоб люди почули мене. Це вітер змін, і я вже інша - не Анна Розумовська! Попереду багато роботи, і, дійсно, я готую нову пісню, яка розповість про GARZA більше, ніж будь-яке моє інтерв'ю, тому що в ній - магія створення. Зовсім скоро ми її почуємо.

Пісня "Пульс" від GARZA

Раніше зірка шоу "Голос країни" Оксана Муха розповіла про "Кришталеві візерунки", Дана Балана і ідеальну країну.