Не боюсь затеряться в потоке попсы: уникальная певица GARZA про творчество и важную миссию

GARZA (фото: пресс-служба певицы)

Артист-миссионер и девушка с тонкими струнами души – певица GARZA настроена всколыхнуть шоу-бизнес ценностной смысловой музыкой. О творческом псевдониме, медитациях и этно-попе – из первых уст.

Анна, сегодня ты - артистка GARZA, предыдущий сценический псевдоним - Розумовська. Какая девушка и музыкант скрыты за нынешним воплощением?

Сегодня я самодостаточна и счастлива, как девушка и артист, потому что обрела понимание жизненного пути и творческого развития. Теперь я - GARZA – осознанно и по любви. Это даже не сценический псевдоним, а сакральное имя для меня. Я - музыкант-миссионер, который призван своими песнями открывать сердца людей, чтобы быть всегда рядом - исполнять для них песню жизни!

А почему не афишируешь реальное имя?

Меня мама назвала Анной при рождении - в честь необыкновенного и светлого человека - моей бабушки. Ее гены передались мне, поэтому я так тонко чувствую этот мир и людей. А GARZA, как я уже говорила, это мое сакрально имя – максимально отображающее внутренний мир, душу. Я открыта перед слушателями, поклонниками и каждым, кто встречается по судьбе – это моя реальность.

GARZA (фото: пресс-служба певицы)

А что означает GARZA? Как возникла идея "нового рождения"?

GARZA (в переводе с испанского – "цапля") - это белая цапля с хохолком на голове. Так как я довольно много времени уделяю духовным практикам, во время одной из медитаций я увидела это божественное существо: цапля танцевала красивый брачный танец. Эти птицы гнездятся в Японии, они очень красивые – олицетворяют чистоту и гармонию. Поэтому то, как будет раскрываться музыкальный проект - известно лишь мне – вся магия в моей голове. Я абсолютно независима и свободна в своих решениях и желаниях, никто из команды не руководит моим развитием и не диктует условия – как я должна себя вести, что говорить - я живу эту жизнь без игры и притворства. GARZA - это я, настоящая.

Расскажи о своем творчестве: в каком музыкальном стиле работаешь, кто помогает писать треки?

Я пою в стиле этно-поп. Мне нравится, как звучит Украина в современном исполнении, у нас невероятно мелодичный язык. С творческой составляющей мне помогают Иван Клименко и Стаса Черный, под их чутким руководством я расту, как артист. Наша совместная работа – это, скорее всего, союз, продиктованный небесами, а не коммерцией! Я благодарна Вселенной за этих людей, благодарю их за тонкое ощущение мира! Пусть наша музыка звучит в сердцах людей во благо!

GARZA (фото: пресс-служба певицы)

Складывается ощущение, что ты - артист новой формации, далекий от шоу-бизнесовых софитов, глянца. Не боишься затеряться в потоке попсы и быть не понятой слушателем?

Сейчас вести за собой будут артисты нового формата, артисты-миссионеры, которые призваны петь для людей и быть рядом с ними, а не "над ними", чтобы стать одним единым организмом и помогать друг другу быть счастливее и становиться лучше. Сегодня уже другое время, необходимо это понимать, мы всегда приходим вовремя. И неужели яркие софиты и попса, могут светить ярче солнца? Я стучусь в сердца людей, чтобы они окрыли души и были счастливыми. Мне не нужен гламур, я хочу видеть огоньки в глазах слушателей и ощущать, как моя музыка влияет на них. Шаблоны, как и правила, для того, чтобы их разрушать, ведь это рамки и ограничения - они нужны, наверное, тем, кто из создает! Я иду другим путем, путем абсолютной любви и искренности!

Недавно у тебя вышла песня и видео "Пульс", наверняка, уже готовишь свежую композицию. О чем она будет?

Песня "Пульс" была знакомством, чтобы люди услышали меня. Это ветер перемен, и я уже другая – не Анна Розумовська! Впереди много работы, и, да, я готовлю новую песню, которая расскажет о GARZA больше, чем любое мое интервью, потому что в ней - магия создания. Совсем скоро мы ее услышим.

Песня "Пульс" от GARZA

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