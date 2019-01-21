У Бразилії випав дощ з павуків: жителі налякані

Відео: YouTube/Cecilia Fonseca

В одному з бразильських міст пройшло дивне атмосферне явище – дощ з павуків. Про це повідомляє видання News UA.

Дощ з павуків-арахнидів був зафіксований у місті Еспіріту-ду-Дурадо, Бразилія, який знаходиться в 250 км на північний схід від Сан-Паулу. Місцеві жителі повідомили, що вони були дуже приголомшені й налякані тисячами павуків, які з'явилися в небі над містом.

Відео: YouTube/Cecilia Fonseca

Місцеві жителі розповіли, що в Бразилії такі явища останнім часом стали відбуватися часто і щоразу це стає шоком, так як більшість людей боїться павуків.

Як пояснив професор Федерального університету Мінас-Жерайс Альберто душ Сантуш, подібне явище – це не зовсім дощ. Насправді – це полювання членистоногих. Вони плетуть величезну навісну павутину, яка до такої міри тонка, що для людського ока практично непомітна. Вони переміщуються по цій павутині і полюють. Тому здається, що вони парять над землею.

Скріншоти

Це відбувається через спекотний і вологий клімат, який переважає в Бразилії. Вчені відзначили, що павуки Parawixia bistriata можуть вкусити людину, але цей укус не страшніше, ніж укус звичайного мурашки, тому бояться їх не варто.

"Ці безкрилі членистоногі були виявлені на висоті 4 км над землею, вони можуть розсіюватися на сотні кілометрів", — вказали експерти та відзначили, що павуки можуть подорожувати на відстані від декількох метрів до декількох кілометрів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що вчений розповів, чому не можна вбивати павуків.

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