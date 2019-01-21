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В Бразилии выпал дождь из пауков: жители напуганы

STYLERЖизнь    21.01.2019 - 20:15

Видео: YouTube/Cecilia Fonseca

В одном их бразильских городов прошло странное атмосферное явление – дождь из пауков. Об этом сообщает издание News UA.

Дождь из пауков-арахнидов был зафиксирован в городе Эспириту-ду-Дурадо, Бразилия, который находится в 250 км к северо-востоку от Сан-Паулу. Местные жители сообщили, что они были очень ошеломлены и напуганы тысячами парящих пауков, которые появились в небе над городом.

Видео: YouTube/Cecilia Fonseca

Местные жители рассказали, что в Бразилии такие явления в последнее время стали происходить часто и каждый раз это становиться шоком, так как большинство людей боится пауков.

Как объяснил профессор Федерального университета Минас-Жерайс Альберто душ Сантуш, подобное явление – это не совсем дождь. На самом деле – это охота членистоногих. Они плетут огромную навесную паутину, которая до такой степени тонкая, что для человеческого глаза практически незаметна. Они перемещаются по этой паутине и охотятся. Поэтому кажется, что они парят над землей.

 

Скриншоты 

Это происходит из-за жаркого и влажного климата, который преобладает в Бразилии. Ученые отметили, что пауки Parawixia bistriata могут укусить человека, но этот укус не страшнее, чем укус обычного муравья, поэтому боятся их не стоит.

"Эти бескрылые членистоногие были обнаружены на высоте 4 км над землей, они могут рассеиваться на сотни километров", — указали эксперты и отметили, что пауки могут путешествовать на расстояния от нескольких метров до нескольких километров.  

Напомним, ранее мы сообщали о том, что ученый рассказал, почему нельзя убивать пауков.

А также рассказывали о том, что украинцам рассказали о том, как уберечься от опасных домашних паразитов.

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