Як кинути курити усією країною: досвід Нової Зеландії

2 серпня 2018 року в Парламенті Нової Зеландії був запропонований план з боротьби з тютюнопалінням. Його мета – до 2025 року зменшити кількість курців у країні до 5%. Нещодавно план був переглянутий – країна планує зменшити рівень паління до показника, максимально наближеного до нуля. Нижче розбираємося, чому цей план може допомогти відмовитися від куріння на національному рівні та чи можна реалізувати його в Україні.

План Smokefree Aotearoa 2025 був розроблений за участю 30 експертів та представників 100 зацікавлених сторін у галузі охорони здоров'я з Нової Зеландії та інших країн. План заснований на фактичних даних та оцінці проблеми куріння у країні. Він містить ряд заходів, що рекомендуються до прийняття протягом 5 років в трьох напрямках: зниження рівня доступності сигарет, прийняття фінансових заходів та боротьба із залежністю.

Перший напрямок, обмеження доступу до тютюнових виробів, пов'язаний зі скороченням кількості місць для продажу та підвищенням вікового показника для придбання сигарет.

Фінансові заходи, передбачені планом, спрямовані на збільшення акцизного податку на сигарети на 20% у 2019, 2020 та 2021 роках.

Третій напрям полягає у боротьбі з факторами, що підсилюють залежність від тютюнових виробів. Це стосується заборони на використання смакових добавок в тютюнових виробах з грудня 2020 року та інших чинників, які можуть вводити споживачів в оману. Важливим елементом є зобов'язання для дистриб'юторів і продавців до переходу з продажу сигарет на продукти зниженого ризику. Така політика набирає чинності у грудні 2022 року.

Дії в рамках плану підкріплюються масовою інформаційною компанією. Наприклад, всі пачки тютюнових виробів повинні містити вкладки з порадами про те, як кинути курити, і інформацію про доступні способи.

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Все це, у поєднанні з іншими заходами, наприклад, доступом до альтернативних продуктів, може збільшити ефективність стратегії. Під "альтернативними" маються на увазі продукти "зниженого ризику", що містять менше шкідливих речовин в порівнянні зі звичайними сигаретами. Вони дозволяють отримувати нікотин, поступово скорочуючи його дозу, аж до повної відмови від куріння. Категорія продуктів зниженого ризику включає нікотинові жуйки, пластирі, аерозолі, електронні системи доставки нікотину – електронні сигарети та системи нагрівання тютюну – які визнані найбільш ефективними при відмові від куріння.

Передбачені програмою заходи розглядаються також в рамках прийнятого в багатьох країнах підходу пропорційного регулювання (proportionate regulation): акцизний податок розподіляється залежно від ступеня шкоди продуктів, які містять нікотин. Найбільш шкідливі продукти робляться найменш доступними, і навпаки.

Модель розподілу ризику, створена на основі підходу, дозволяє обрати оптимальний аналог із урахуванням індивідуальних потреб, мінімізуючи ризики для здоров'я курця та його оточення.

Схожого принципу дотримується велика кількість розвинених країн. Великобританія, після визнання електронних сигарет як дієвого способу відмови від звички, змогла скоротити рівень куріння до 14,4% серед дорослого населення у 2018 році. І цей показник продовжує падати – за рекомендаціями лікарів, 6 млн колишніх курців використовують електронні системи для відмови від звички.

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Чи можливо реалізувати подібний підхід в Україні? 9 липня цього року Міністерство охорони здоров'я України опублікувало проект закону, в рамках якого посилюються заходи з боротьби з курінням. Окремі його пункти схожі з планом Нової Зеландії. Так, під заборону потрапить жувальний тютюн, сигарети з характерним запахом або смаком і "смачний" тютюн для самокруток.

Але є й пункти, які протилежні прогресивним положенням Новозеландського уряду і розходяться з даними медичних досліджень. Зокрема, МОЗ пропонує прирівняти електронні сигарети до традиційного куріння. Однак, в положенні не враховується природа залежності і особливості електронних систем.

Основна причина невдалих спроб кинути - залежність від нікотину. Тому процес відмови повинен будуватися на поступовому скороченні споживання нікотину, виключаючи вплив шкідливих речовин, і може тривати до року. У цьому можуть допомогти продукти такого типу – вони зберігають звичний курцеві ритуал і швидкість доставки нікотину в мозок, але містять на 90-95% менше шкідливих речовин у порівнянні зі звичайними сигаретами.

Підхід proportionate regulation допомагає формувати збалансовану політику щодо таких продуктів. Засноване на даних наукових досліджень, грамотне регулювання електронних систем може скоротити поширеність куріння і знизити витрати держави на лікування захворювань, викликаних курінням. У тому числі, і в Україні.