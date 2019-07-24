Как бросить курить всей страной: опыт Новой Зеландии

2 августа 2018 года в Парламенте Новой Зеландии был предложен план по борьбе с табакокурением. Его цель – к 2025 году сократить количество курильщиков в стране до 5%. Недавно план был пересмотрен – страна планирует сократить уровень курения до показателя, максимально приближенного к нулю. Ниже разбираемся, почему этот план может помочь отказаться от курения на национальном уровне и можно ли реализовать его в Украине.

План Smokefree Aotearoa 2025 был разработан при участии 30 экспертов и представителей 100 заинтересованных сторон в области здравоохранения из Новой Зеландии и других стран. План основан на фактических данных и оценке проблемы курения в стране. Он содержит ряд мер, которые рекомендуются к принятию в течение 5 лет в трех направлениях: снижение уровня доступности сигарет, принятие финансовых мер и борьба с зависимостью.

Первое направление, ограничение доступа к табачным изделиям, связано с сокращением количества мест для продажи и повышением возрастного порога для покупки.

Финансовые меры, предусмотренные планом, направлены на увеличение акцизного налога на сигареты на 20% в 2019, 2020 и 2021 годах.

Третье направление заключается в борьбе с факторами, усиливающими зависимость от табачных изделий. Это касается запрета на использование вкусовых добавок в табачных изделиях с декабря 2020 года и прочих факторов, которые могут вводить потребителей в заблуждение. Важным элементом является обязательство для дистрибьюторов и продавцов к переходу с продажи сигарет на продукты сниженного риска. Такая политика вступает в силу в декабре 2022 года.

Действия в рамках плана подкрепляются массовой информационной компанией. К примеру, все пачки табачных изделий должны содержать вкладыши с советами о том, как бросить курить, и информацией о доступных способах.

Иллюстративное фото

Все это, в сочетании с другими мерами, например, доступом к альтернативным продуктам, может улучшить эффективность стратегии. Под "альтернативными" подразумеваются продукты "сниженного риска", содержащие меньше вредных веществ в сравнении с обычными сигаретами. Они позволяют получать никотин, постепенно сокращая его дозу, вплоть до полного отказа от курения. Категория продуктов сниженного риска включает никотиновые жвачки, пластыри, аэрозоли, электронные системы доставки никотина – электронные сигареты и системы нагрева табака – которые признаны наиболее эффективными при отказе от курения.

Предусмотренные программой меры рассматриваются также в рамках принятого во многих странах подхода пропорционального регулирования (proportionate regulation): акцизный налог распределяются в зависимости от степени вреда никотинсодержащих продуктов. Наиболее вредные продукты делаются наименее доступными, и наоборот.

Модель распределения риска, созданная на основе подхода, позволяет выбрать оптимальный аналог с учетом индивидуальных потребностей, минимизируя риски для здоровья курильщика и его окружения.

Схожего принципа придерживается большое количество развитых стран. Великобритания, после признания электронных сигарет как действенного способа отказа от привычки, смогла сократить уровень курения до 14,4% среди взрослого населения в 2018 году. И этот показатель продолжает падать ­– по рекомендациям врачей, 6 млн бывших курильщиков используют электронные системы для отказа от привычки.

Иллюстративное фото

Возможно ли реализовать подобный подход в Украине? 9 июля этого года Министерство здравоохранения Украины опубликовало проект закона, в рамках которого усиливаются меры по борьбе с курением. Отдельные его пункты схожи с планом Новой Зеландии. Так, под запрет попадет жевательный табак, сигареты с характерным запахом или вкусом и "вкусный" табак для самокруток.

Но есть и пункты, которые противоположны прогрессивным положениям Новозеландского правительства и расходятся с данными медицинских исследований. В частности, МОЗ предлагает прировнять электронные сигареты к традиционному курению. Однако, в положении не учитывается природа зависимости и особенности электронных систем.

Основная причина неудачных попыток бросить – зависимость от никотина. Поэтому процесс отказа должен строиться на постепенном сокращении потребления никотина, исключая влияние вредных веществ, и может длиться до года. В этом могут помочь продукты такого типа – они сохраняют привычный курильщику ритуал и скорость доставки никотина в мозг, но содержат на 90-95% меньше вредных веществ в сравнении с обычными сигаретами.

Подход proportionate regulation помогает формировать сбалансированную политику в отношении таких продуктов. Основанное на данных научных исследований, грамотное регулирование электронных систем может сократить распространенность курения и снизить расходы государства на лечение связанных с курением заболеваний. В том числе, и в Украине.