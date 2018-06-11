"Будеш мені розповідати?!" У Києві власник відомого інтернет-магазину побив клієнта (фото)

Постраждалий купив в магазині нібито крадену електронну книгу

У Києві CEO одного з відомих інтернет-магазинів електроніки розсік брову маркетологу Роману Рибальченку через те що, що той розповів йому про купівлю в його магазині нібито краденою Amazon Kindle. Про це сам потерпілий заявив на своїй Facebok-сторінці.

"Купую другу Михайлу Щербачову на подарунок на самовивезенні Amazon Kindle Paperwhite. Пробуємо з Мішею прив'язати до аккаунту Amazon - не дає. Пишу в саппорт Amazon, а Kindle в них висить у статусі "вкрадений / втрачено", - написав Роман.

"Читалка" Amazon Kindle висить у статусі "вкрадений / загублений" (facebook.com/Cooluck)

За словами Рибальченка, він вирішив особисто віднести нібито крадений гаджет власнику магазину і розповісти йому про це. Але при зустрічі той побив його.

При цьому, за словами свідка, який зажадав від Андрія (ім'я власника магазину - Ред.) відійти від Роману і не чіпати, в процесі він примовляв: "Будеш мене вчити, будеш мені розповідати?!".

"Викликали "швидку", наклали два шви у лікарні. Пройшов огляд у судмедексперта. Зробили рентген, весь цей тиждень проходив лікарів в Києві. Потрібно повторно відвідати офтальмолога і перевірити сітківку ока", - каже Рибальченко.

Потерпілий Роман Рибальченко (фото: facebook.com/Cooluck)

Пізніше Роман зустрівся з Андрієм, але діалогу не вийшло.

"Вибачення Андрія я не прийняв - він вважає, що ми спілкувалися, як чоловік з чоловіком, і тому можна бити людину, яка при тобі сказав нецензурне слово щодо товару. Я вважаю, що я спілкувався з ним, як клієнт магазину, і особисто його ніяк не образив, щоб отримати удари по моїм робочим інструментам: ноутбуку, голові та оку. Андрій запропонував оплатити лише послуги лікаря, не хотів навіть обговорювати компенсацію морально-матеріальної шкоди, хотів, щоб я теж вибачився. Що для мене неприйнятно", - резюмував Рибальченко.

Скріншот поста (facebook.com/Cooluck)

Скріншот поста (facebook.com/Cooluck)

Скріншот поста (facebook.com/Cooluck)

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