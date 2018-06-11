"Будешь мне рассказывать?!" В Киеве владелец известного интернет-магазина избил клиента (фото)

Пострадавший купил в магазине якобы ворованную электронную книгу

В Киеве CEO одного из известных интернет-магазинов электроники рассек бровь маркетологу Роману Рыбальченко из-за того, что тот рассказал ему о покупке в его магазине якобы ворованной Amazon Kindle. Об этом сам пострадавший заявил на своей Facebok-странице.

"Покупаю другу Михаилу Щербачеву на подарок на самовывозе Amazon Kindle Paperwhite. Пробуем с Мишей привязать к аккаунту на Amazon - не дает. Пишу в саппорт Amazon, а Kindle у них висит в статусе "украден / утерян", - написал Роман.

"Читалка" Amazon Kindle висит в статусе "украден / утерян" (facebook.com/Cooluck)

По словам Рыбальченко, он решил лично отнести якобы ворованный гаджет владельцу магазина и рассказать ему об этом. Но при встрече тот избил его.

При этом, по словам свидетеля, который потребовал от Андрея (имя владельца магазина - Ред.) отойти от Романа и не трогать, в процессе он приговаривал: "Будешь меня учить, будешь мне рассказывать?!".

"Вызвали "скорую", наложили два шва в больнице. Прошел освидетельствование у судмедэксперта. Сделали рентген, всю эту неделю проходил докторов в Киеве. Нужно повторно посетить офтальмолога и проверить сетчатку глаза", - говорит Рыбальченко.

Пострадавший Роман Рыбальченко (фото: facebook.com/Cooluck)

Позже Роман встретился с Андреем, но диалога не вышло.

"Извинения Андрея я не принял - он считает, что мы общались, как мужчина с мужчиной, и поэтому можно бить человека, который при тебе сказал нецензурное слово в отношении товара. Я считаю, что я общался с ним, как клиент магазина, и лично его никак не оскорбил, чтобы получить удары по моим рабочим инструментам: ноутбуку, голове и глазу. Андрей предложил оплатить только услуги врача, не хотел даже обсуждать компенсацию морально-материального ущерба, хотел, чтобы я тоже извинился. Что для меня неприемлемо", - резюмировал Рыбальченко.

Скриншот поста (facebook.com/Cooluck)

Скриншот поста (facebook.com/Cooluck)

Скриншот поста (facebook.com/Cooluck)

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