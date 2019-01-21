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Що буде з гривнею після виборів: прогноз економіста

STYLERЖиття    21.01.2019 - 12:07
Що буде з гривнею після виборів: прогноз економіста
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Експерт розповів, яким буде курс долара перед і після виборів президента

Курс гривні в 2019 році істотно не зміниться. Такі висновки можна зробити, звернувши увагу на те, що в останні роки в нашій країні спостерігається певна тенденція зміни курсу. Про це сказав економіст Ігор Петріченко у своєму блозі на сайті "Зміст".

Що буде з гривнею після виборів: прогноз економіста

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За його словами, вже кілька років поспіль в Україні долар росте до зими, а до літа падає. Це, каже експерт, пов'язано з тим, що змінюється попит на імпорт протягом року. Також на картину поведінки курсу впливають циклічність експорту, освоєння залишків бюджетних грошей перед новим роком тощо.

Петріченко припускає, що навіть незважаючи на майбутні вибори президента України в березні 2019-го і можливий ажіотаж на валюту, в цьому році українців чекає така ж закономірність. Тобто, до літа курс гривні зміцниться, до зими буде плавно знижуватися.

Що буде з гривнею після виборів: прогноз економіста

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Тим часом керівники українських підприємств очікують, що обмінний курс гривні до долара через 12 місяців буде на рівні 29,99 грн/долар.

Додамо, що Україна в 2018 році досягла макрофінансової стабільності, якої не спостерігалося з 2013 року.

До речі, Національний банк України прогнозує незначні коливання курсу гривні до долара в 2019 році.

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