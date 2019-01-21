Что будет с гривной после выборов: прогноз экономиста

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Эксперт рассказал, каким будет курс доллара перед и после выборов президента

Курс гривны в 2019 году существенно не изменится. Такие выводы можно сделать, обратив внимание на то, что в последние годы в нашей стране наблюдается определенная тенденция изменения курса. Об этом сказал экономист Игорь Петриченко в своем блоге на сатйе "Зміст".

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

По его словам, уже несколько лет подряд в Украине доллар растет к зиме, а к лету падает. Это, говорит эксперт, связано с тем, что изменяется спрос на импорт в течении года. Также на картину поведения курса влияют цикличность экспорта, освоение остатков бюджетных денег перед новым годом и тому подобное.

Петриченко предполагает, что даже невзирая на предстоящие выборы президента Украины в марте 2019-го и возможный ажиотаж на валюту, в этом году украинцев ждет такая же закономерность. То есть, к лету курс гривны укрепится, к зиме будет плавно снижаться.

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Тем временем руководители украинских предприятий ожидают, что обменный курс гривны к доллару через 12 месяцев будет на уровне 29,99 грн/доллар.

Добавим, что Украина в 2018 году достигла макрофинансовой стабильности, которой не наблюдалось с 2013 года.

Кстати, Национальный банк Украины прогнозирует незначительные колебания курса гривны к доллару в 2019 году.