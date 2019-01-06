"Буде ганьбою": УПЦ МП відреагувала на надання Томосу ПЦУ

Колаж РБК-Україна

Митрополит Антоній зазначив, що не всі документи підписані Україною позитивно впливали на церковне життя

В УПЦ Московського патріархату Томос назвали великою подією в церковній історії України. Про це повідомив керуючий справами УПЦ МП митрополит Антоній під час брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

"Я хочу відзначити, що свято християн не повинна затьмарити подія земного характеру. Таких подій в нашій історії було дуже багато. Тільки такі події, які в той час оцінювалися як великі події, а потім будлиганьбою і для церковної історії і для тих людей, які підписували такі документи. Взагалі документи в різний час підписували: і Унії, і Томос. Але все це, на жаль, служило для християн труднощами в житті. А взагалі про них знають ті люди, які займаються церковною історією", - заявив митрополит Анатолій.

Слід нагадати, що ПЦУ попереджає про провокації проти Московського патріархату. Повідомляється, що від капеланів з різних регіонів України надходить інформація про нібито підготовку провокацій на релігійному ґрунті від імені "Правого сектора". Їх організатори закликають застосовувати силу до віруючих і кліриків УПЦ МП.

Раніше Московський патріархат виключив спільні служби з ПЦУ. Климент в черговий раз назвав Православну церкву України неканонічною релігійною організацією. Він також зазначив, що, на його думку, у новій церкві нібито немає влади "здійснювати повноту всіх таїнств".

До цього РБК-Україна писало, що УПЦ МП звинуватила Варфоломія в "порушення всіх канонічних церковних правил". За словами архієпископа Климента, "згідно з апостольським правилам, той, хто послужить розкольникам, є сам таким, що ухилився в розкол".