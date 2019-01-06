"Будет позором": УПЦ МП отреагировала на предоставление Томоса ПЦУ

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Митрополит Антоний отметил, что не все документы подписанные Украиной положительно отражались на церковной жизни

В УПЦ Московского патриархата Томос назвали большим событием в церковной истории Украины. Об этом сообщил управляющий делами УПЦ МП митрополит Антоний во время брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

"Я хочу отметить, что праздник христиан не должно затмить событие земного характера. Таких событий в нашей истории было очень много. Только такие события, которые в то время оценивались как большие события, а потом будет позором и для церковной истории и для тех людей, которые подписывали такие документы. Вообще документы в разное время подписывали: и Унии, и Томос. Но все это, к сожалению, служило для христиан сложностями в жизни. А вообще о них знают те люди, которые занимаются церковной историей", - заявил митрополит Анатолий.

Следует напомнить, что ПЦУ предупреждает о провокациях против Московского патриархата. Сообщается, что от капелланов из разных регионов Украины поступает информация о якобы подготовки провокаций на религиозной почве от имени "Правого сектора". Их организаторы призывают применять силу к верующим и клирикам УПЦ МП.

Ранее Московский патриархат исключил совместные службы с ПЦУ. Климент в очередной раз назвал Православную церковь Украины неканонической религиозной организацией. Он также отметил, что, по его мнению, у новой церкви якобы нет власти "совершать полноту всех таинств".

До этого РБК-Украина писало, что УПЦ МП обвинила Варфоломея в "нарушении всех канонических церковных правил". По словам архиепископа Климента, "согласно апостольским и святоотеческим правилам, тот, кто сослужит раскольникам, является сам уклонившимся в раскол".