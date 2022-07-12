Як проходитиме мультитест під час повітряної тривоги: важливе пояснення для учасників

В Україні вступники, які складають мультипредметний тест переймаються, як проходитиме випробування під час повітряної тривоги. З'ясувалось, що відповідальні за пункти тестування мають відстежувати інформацію про повітряні тривоги.

Про це в ефірі Громадського радіо повідомила Тетяна Вакуленко, заступниця директора Українського центру оцінювання якості освіти.

За її словами, учасники переживають, чи зможуть повернутися до тестування, якщо повітряна тривога буде довготривалою.

Що буде у разі повітряної тривоги

Тетяна Вакуленко зазначила, що відповідальні за пункти тестування мають відстежувати інформацію про повітряні тривоги.

Зокрема, коли така інформація надійде, то відповідальні особи відразу заблокують роботу сервісу, у якому працюють учасники.

"Далі інші фахівці пункту старші інструктори забезпечують систематизований вихід учасників з пункту тестування в укриття. У певній частині екзаменаційних центрів укриття знаходяться у приміщені цієї установи, яка приймає", - каже Вакуленко.

Також вона додала, що діти там перебуватимуть упродовж усієї повітряної тривоги.

Чи повернуться учасники до тестування

Окрім того, якщо повітряна тривога буде довготривалою, то учасники вже не зможуть повернутися до тестування, а візьмуть участь у додатковій сесії.

"Якщо повітряна тривога була короткочасна, то учасники тестування повертаються до аудиторії. Якщо ж була довготривала повітряна тривога. То учасники вже не зможуть повернутись до виконання тесту, але вони зможуть брати участь в додатковій сесії", - зазначила Вакуленко.

Коли можна скласти НМТ

Додамо, що проведення Національно мультипредметного тестування передбачено у три сесії. Вони проходитимуть у такий період: