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Как будет проходить мультитест во время воздушной тревоги: важное объяснение для участников

Новина українською →
Вторник 12 июля 2022 17:58
Как будет проходить мультитест во время воздушной тревоги: важное объяснение для участников Будет ли проходить НМТ во время воздушной тревоги (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине поступающие, которые сдают мультипредметный тест, переживают, как будет проходить испытание во время воздушной тревоги. Выяснилось, что ответственные за пункты тестирования должны отслеживать информацию о воздушных тревогах.

Об этом в эфире Громадського радіо сообщила Татьяна Вакуленко, заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования.

По ее словам, участники переживают, смогут ли вернуться к тестированию, если воздушная тревога будет долговременной.

Что будет в случае воздушной тревоги

Татьяна Вакуленко отметила, что ответственные за пункты тестирования должны отслеживать информацию о воздушных тревогах.

В частности, когда такая информация поступит, то ответственные лица сразу заблокируют работу сервиса, в котором работают участники.

"Далее другие специалисты пункта старшие инструкторы обеспечивают систематизированный выход участников из пункта тестирования в укрытие. В определенной части экзаменационных центров укрытия находятся в помещении этого учреждения, которое принимает", - говорит Вакуленко.

Также она добавила, что дети там будут находиться на протяжении всей воздушной тревоги.

Вернутся ли участники к тестированию

Кроме того, если воздушная тревога будет долговременной, то участники уже не смогут вернуться к тестированию, а примут участие в дополнительной сессии.

"Если воздушная тревога была кратковременная, то участники тестирования возвращаются к аудитории. Если была долговременная воздушная тревога. То участники уже не смогут вернуться к выполнению теста, но они смогут участвовать в дополнительной сессии", - отметила Вакуленко.

Когда можно составить НМТ

Добавим, что проведение Национально мультипредметного тестирования предусмотрено в три сессии. Они будут проходить в такой период:

  • с 18 июля по 10 августа - основная сессия;
  • с 16 по 20 августа - дополнительная сессия;
  • с 12 по 16 сентября - специальная сессия.

Ранее мы сообщали, как зарегистрироваться на мультитест выпускнику.

Также украинские выпускники смогут составить мультитест за рубежом.

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