Що буде з цінами на бензин в січні: прогнози експертів

Колаж РБК-Україна

Ціна на бензин залежить від ціни на нафту, курсу валют та вартості акцизу

У грудні 2018 року ціни на бензин дещо знизились. Експерти дали відповідь на питання, на що чекати власникам авто у 2019 році. Чи збережеться тенденція зниження цін, або ж варто чекати на здорожчання. Думку експертів опублікувало видання "Сегодня".

Після падіння ціни на нафту в кінці року, вона знову почала зростати, однак на українських АЗС є ще куди зменшувати ціни, вважають експерти. Заправити повний бак на початку січня 2019 року можна на 194 гривні дешевше, ніж місяць тому. І така тенденція до зниження деякий час триватиме.

Причини зниження цін на бензин

"Причини зниження цін традиційні: падіння вартості нафти, яке відбулося в кінці минулого року. Ціна впала майже на 40%, і цей процес триває... У роздрібку є потенціал для зниження десь на 2,5 грн", – пояснює Сергій Куюн, директор консалтингової компанії "А-95".

Ілюстративне фото: УНІАН

Що буде з цінами на дизпаливо

На сьогодні ціни на пальне майже вирівнялися з тими, що були в січні 2018 року. Крім дизпалива – воно за результатами року подорожчало на 2,33 грн і тепер коштує, як бензин марки А-92, хоча раніше ціна на цей вид палива зажди була нижчою.

Сергій Куюн пояснює таку ситуацію зростанням попиту на дизпаливо, а також підвищенням вимог до його якості - а саме відсоткового співвідношення між дизельним паливом і мазутом у його складі.

Хто впливає на ціни на бензин

2019 рік почався з падіння цін на нафту. Барель нафти Brent 2 січня коштував 53,12 доларів. Хоча в жовтні минулого року ціна бареля досягла аж 85 доларів. Проте в грудні 2018 року члени ОПЕК та інші країни домовилися скоротити видобуток нафти, що в майбутньому призведе до її здорожчання.

Аналітик консалтингової компании UPECO Олександр Сіренко стверджує, що ОПЕК обмежило видобуток нафти задля створення штучного дефіциту і втримання високої ціни.

У результаті вже від 9 січня ціна нафти марки Brent піднялася вище позначки 59 доларів за барель. А за прогнозами Світового банку, середня ціна на нафту на 2019 і 2020 роки складе до 67 доларів за барель.

Ілюстративне фото: УНІАН

Ціни на пальне залежать від валютного курсу та акцизу

Звісно ціни на пальне в Україні залежатимуть і від курсу долара. Мережі АЗС купують паливо за долари або євро, а прибуток отримують у гривні.

За словами Геннадія Рябцева, директора спеціальних проектів науково-технічного центру "Психея", якщо долар дорожчає на одну гривню, то це призводить до підняття цін на бензин і дизпаливо на 60 копійок за літр через два тижні (приблизно стільки часу треба, аби доставити бензин на заправку з-за кордону)

До того ж, на вартість палива впливає і акциз, оскільки він нараховується в євро, тобто, залежить від стабільності гривні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що обсяги транспортування нафти в Україні у 2018 році знизилися на 4% порівняно з минулим роком.

Також ми публікували новину про те, що в Саудівській Аравії дали прогноз щодо ціни на нафту на середину 2019 року.