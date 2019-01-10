Что будет с ценами на бензин в январе: прогнозы экспертов

Коллаж РБК-Украина

Цена на бензин зависит от цены на нефть, курса валют и стоимости акциза

В декабре 2018 года цены на бензин несколько снизились. Эксперты дали ответ на вопрос, что ждать владельцам авто в 2019 году. Сохранится тенденция снижения цен, или же стоит ждать подорожания. Мнение экспертов опубликовало издание "Сегодня".

После падение цены на нефть в конце года, она вновь начала расти, однако на украинских АЗС есть еще куда снижать цены, считают эксперты. Заправить полный бак в начале января 2019 года можно на 194 гривны дешевле, чем месяц назад. И такая тенденция к снижению некоторое время продлится.

Причины снижения цен на бензин

"Причины снижения цен традиционные: падение стоимости нефти, которое произошло в конце прошлого года. Цена упала почти на 40%, и этот процесс продолжается... В рознице есть потенциал для снижения где-то на 2,5 грн", – объясняет Сергей Куюн, директор консалтинговой компании "А-95".

Иллюстративное фото: УНИАН

Что будет с ценами на дизтопливо

На сегодня цены на горючее почти уровнялись с теми, что были в январе 2018 года. Кроме дизтоплива – оно по результатам года подорожало на 2,33 грн и теперь стоит, как бензин марки А-92, хотя ранее цена на этот вид топлива всегда была ниже.

Сергей Куюн объясняет такую ситуацию ростом спроса на дизтопливо, а также повышением требований к его качеству - а именно процентного соотношения между дизельным топливом и мазутом в его составе.

Кто влияет на цены на бензин

2019 год начался с падения цен на нефть. Баррель нефти Brent 2 января стоил 53,12 долларов. Хотя в октябре прошлого года цена барреля достигла 85 долларов. Однако в декабре 2018 года члены ОПЕК и другие страны договорились сократить добычу нефти, что в будущем приведет к ее подорожанию.

Аналитик консалтинговой компании UPECO Александр Сиренко утверждает, что ОПЕК ограничило добычу нефти ради создания искусственного дефицита и удержания высокой цены.

В итоге уже от 9 января цена нефти марки Brent поднялась выше отметки 59 долларов за баррель. А по прогнозам Мирового банка, средняя цена на нефть на 2019 и 2020 годы составит до 67 долларов за баррель.

Иллюстративное фото: УНИАН

Цены на топливо зависят от валютного курса и акциза

Конечно цены на топливо в Украине будут зависеть и от курса доллара. Сети АЗС покупают топливо за доллары или евро, а прибыль получают в гривне.

По словам Геннадия Рябцева, директора специальных проектов научно-технического центра "Психея", если доллар дорожает на одну гривну, то это приводит к поднятию цен на бензин и дизтопливо на 60 копеек за литр через две недели (примерно столько времени нужно, чтобы доставить бензин на заправку из-за границы)

К тому же, на стоимость топлива влияет и акциз, поскольку он начисляется в евро, то есть, зависит от стабильности гривны.

Напомним, ранее мы писали, что объемы транспортировки нефти в Украине в 2018 году снизились на 4% по сравнению с прошлым годом.

Также мы публиковали новость о том, что в Саудовской Аравии дали прогноз относительно цены на нефть на середину 2019 года.