Як буде виглядати Меморіальний центр Голокосту у Києві: з'явилися перші фото

Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" з'явиться у Києві (фото: BYHMC)

Майбутній центр Голокосту стане водночас місцем пам'яті, музеєм і платформою для досліджень, публічних дискусій і рефлексії трагедії

Інноваційний Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" з'явиться у Києві. Майбутній центр буде розташований поруч із місцем трагічних подій у Бабиному Яру в 1941-1943 роках.

Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" з'явиться у Києві (фото: BYHMC)

Авторами проекту Меморіального центру стало австрійське архітектурне бюро Querkraft Architekten. Концепція проєкту побудована довкола сприйняття відвідувачів центру. Архітектурне рішення допомагає на фізичному рівні відчути небезпеку й безпросвітність, які оточили жертв Голокосту під час тих трагічних подій.

Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" з'явиться у Києві (фото: BYHMC)

До основної експозиції, розташованої на 20 метрів нижче рівня землі, веде довгий, схожий на щілину, вхід. Його стіни врешті змикаються над відвідувачем. Це аналогія, з одного боку, шляху жертв Бабиного Яру до місця загибелі, а з іншого - спершу непомітного, але невпинного сліпого занурення суспільства у темряву насилля.

Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" з'явиться у Києві (фото: BYHMC)

Після того як відвідувач проходить основною експозицією, він повільно повертається у сповнений світлом простір. Цей демократичний простір є серцем меморіального центру та символізує майбутнє, що дає надію. Саме довкола нього розташовані приміщення для діалогу, досліджень і публічних заходів. Архітектурне рішення побудоване на контрасті між цими просторами темряви й світла.

Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" з'явиться у Києві (фото: BYHMC)

Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" матиме виставкові простори для основної та змінної експозицій, освітній і дослідницький центри, простір для публічних заходів, приміщення для архіву та музейної колекції.

Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" з'явиться у Києві (фото: BYHMC)

Раніше ми писали про те, що в Instagram з'явився аккаунт 13-річної жертви Голокосту.