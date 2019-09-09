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Как будет выглядеть Мемориальный центр Холокоста в Киеве: появились первые фото

STYLERЖизнь    09.09.2019 - 14:17
Как будет выглядеть Мемориальный центр Холокоста в Киеве: появились первые фото
Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" появится в Киеве (фото: BYHMC)

Будущий центр Холокоста станет одновременно местом памяти, музеем и платформой для исследований, публичных дискуссий и рефлексии трагедии

Инновационный Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" появится в Киеве. Будущий центр будет расположен рядом с местом трагических событий в Бабьем Яру в 1941-1943 годах.

Как будет выглядеть Мемориальный центр Холокоста в Киеве: появились первые фото

Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" появится в Киеве (фото: BYHMC)

Авторами проекта Мемориального центра стало австрийское архитектурное бюро Querkraft Architekten. Концепция проекта построена вокруг восприятия посетителей центра. Архитектурное решение помогает на физическом уровне почувствовать опасность и беспросветность, которые окружили жертв Холокоста во время тех трагических событий.

Как будет выглядеть Мемориальный центр Холокоста в Киеве: появились первые фото

Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" появится в Киеве (фото: BYHMC)

К основной экспозиции, расположенной на 20 метров ниже уровня земли, ведет длинный, похожий на расщелину, вход. Его стены, в конце концов, смыкаются над посетителем. Это аналогия, с одной стороны, пути жертв Бабьего Яра к месту гибели, а с другой — сначала незаметного, но непрерывного слепого погружения общества во тьму насилия.

Как будет выглядеть Мемориальный центр Холокоста в Киеве: появились первые фото

Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" появится в Киеве (фото: BYHMC)

После того как посетитель проходит основную экспозицию, он медленно возвращается в заполненное светом пространство. Это демократическое пространство является сердцем мемориального центра и символизирует будущее, которое дарит надежду. Именно вокруг него расположены помещения для диалога, исследований и публичных мероприятий. Архитектурное решение построено на контрасте между этими пространствами тьмы и света.

Как будет выглядеть Мемориальный центр Холокоста в Киеве: появились первые фото

Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" появится в Киеве (фото: BYHMC)

Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" будет иметь выставочные пространства для основной и сменной экспозиций, образовательный и исследовательский центры, пространство для публичных мероприятий, помещения для архива и музейной коллекции.

Как будет выглядеть Мемориальный центр Холокоста в Киеве: появились первые фото

Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" появится в Киеве (фото: BYHMC)

Ранее мы писали о том, что в Instagram появился аккаунт 13-летней жертвы Холокоста.

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