Єфросиніна розповіла, що потрібно знати про домашнє насильство

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Артистка порадила, куди звернутися і що робити в подібній ситуації

Популярна ведуча та блогер Маша Єфросиніна, яка раніше розповіла як пережити розлучення, в черговий раз звернулася до жінок. Знаменитість записала ролик у Instagram, в якому підняла актуальне питання фізичного та психологічного насильства.

Артистка звернулася до жінок, які страждають від насильства в сім'ї та розповіла, куди звернутися і що робити, якщо доведеться зіткнутися з подібною проблемою.

Єфросиніна нагадує, що в Україні можна цілодобово і анонімно отримати консультацію психолога чи соціального працівника на гарячій лінії 116 123 (з мобільного). Також в 12 областях вже працюють мобільні бригади соціально-психологічної допомоги, які можуть виїхати прямо додому. У разі насильства рекомендується відразу ж дзвонити в поліцію.

"Є притулки (шелтер) для жінок. Їх адреси ви отримаєте, викликавши поліцію або зателефонувавши на гарячу лінію, зафіксувавши факт побиття або приниження", - пише телеведуча.

Нагадаємо, що психолог розповіла, як заборони батьків шкодять самооцінці дитини.

Також ми розповідали, що замовчування проблем у відносинах веде до руйнування особистості.

Додамо, Комаровський розповів, що головною помилкою у вихованні дитини є надлишок електронних приладів в навколишньому середовищі немовляти.

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