Ефросинина рассказала, что нужно знать о домашнем насилии

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Артистка посоветовала, куда обратиться и что делать в подобной ситуации

Популярная ведущая и блогер Маша Ефросинина, которая ранее рассказала, как пережить расставание, в очередной раз обратилась к женщинам. Знаменитость записала ролик в Instagram, в котором подняла актуальный вопрос физического и психологического насилия.

Артистка обратилась к женщинам, которые страдают от насилия в семье и рассказала, куда обратиться и что делать, если придется столкнуться с подобной проблемой.

Ефросинина напоминает, что в Украине круглосуточно и анонимно можно получить консультацию психолога или социального работника на горячей линии 116 123 (с мобильного). Также в 12 областях уже работают мобильные бригады социально-психологической помощи, которые могут выехать прямо домой. В случае насилия рекомендуется сразу же звонить в полицию.

"Есть приюты (шелтеры) для женщин. Их адреса вы получите, вызвав полицию или позвонив на горячую линию, зафиксировав факт избиения или унижения", - пишет телеведущая.

Напомним, что психолог рассказала, как запреты родителей вредят самооценке ребенка.

Также мы рассказывали, что замалчивание проблем в отношениях ведет к разрушению личности.

Добавим, Комаровский рассказал, что главной ошибкой в воспитании ребенка является избыток электронных приборов в окружающей среде младенца.

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