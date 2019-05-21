Ніби з'їла відро цементу: українка носила 10-кілограмову "бомбу" в животі (відео)

Фото: колаж РБК-Україна

Пацієнтку привезли до лікарні з ускладненням

Жінка носила в животі 10-кілограмову кісту, після "вибуху" якої хвору у важкому стані доставили у Турійську райлікарню у Волинській області. Валентині Саввовні Хвалько провели успішну хірургічну операцію, під час якої викачали з черевної порожнини 2 відра води, передає місцеве видання "Газета Волинь".

Мешканка села Лукова працювала кухарем у дитячому садку. Після важкого робочого дня і наглядом за господарством вона не могла спати ночами через біль, як лягала на проблемну ділянку живота. Також жінку мучила пупкова грижа.

"Весь час відчувала тяжкість в животі. І виглядала, як вагітна, хоча вже на пенсії. Думала, від чого я поправляюсь?... Жила з таким почуттям, ніби з'їла відро цементу, і він в мені застиг. А в лікарню на обстеження все ніяк не могла зібратися", - зізналася Валентина Савівна.

Фото: volyn.com.ua

Самопочуття різко погіршилося на Великдень, але "швидку" викликати не хотіла - аби медикам свято не псувати.

Зрештою тягнути з лікарнею стало вже ніяк, і дочка відвезла її до медустанови.

Операцію провів завідувач хірургічним відділенням, заслужений лікар України Любомир Валіхновський. Він показав журналістам відзняті під час операцій фотографії.

Фото: скріншот

"Ось дві великі ємності з коричневою рідиною, яка містилася у величезній кісті, а після її розриву заповнила черевну порожнину, ось вона сама, нагадує червоний розтягнутий мішок", - говорить медик.

Також він додав, що пацієнтку привезли з ускладненням, у неї розвинувся перитоніт. При цьому із кістою прооперував і грижу.

"Звичайно, стан пацієнтки не був би такий важкий, якби вона вчасно звернулася, якщо б регулярно обстежувалася", - зазначив Валіхновський.

Тепер Валентина Савівна жартує, що "схудла" у талії вдвічі, та вже почалися клопоти з гардеробом.

Відео: YouTube / Газета Волинь

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