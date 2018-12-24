Муха вкусила: відома російська співачка 18 років носила в собі личинку (відео)

Відео: YouTube / НТВ

Російська співачка Аніта Цой, яка раніше виступала в тимчасово окупованому Луганську, розповіла, як лікарі витягли з тіла личинку австралійської мухи. Артистка в ефірі програми "Секрет на мільйон" уточнила, що цей "чужий" ріс в її спині 18 років, що призвело до викривлення хребта.

Зазначається, що медики не могли видалити яйце одразу - їм довелося чекати, поки личинка дозріє, приживеться і підросте.

Аніта зізналася, що літала з чоловіком до Австралії на 3 дні, і її хтось вкусив у шийну зону на спині біля хребта.

Скріншот: YouTube / НТВ

"Думала, почешу і все пройде. У Москві через деякий час я відчула на спині бульку", - розповіла вона.

Пізніше з'ясувалося, що співачку вкусила муха, яка відкладає свої личинки в холках у тварин.

Скріншот: YouTube / НТВ

"Там личинки виростають, вилуплюються і з'являються на світ нові мухи", розповіла Цой.

Протягом 18 років личинка вросла в хребет і затверділа до стану каменю - через що хребет скривився.

Скріншот: YouTube / НТВ

Аніта повідомила, що личинку "ретельно ростила", і тепер у неї в формальдегіді зберігається шматочок від цього утворення.

Також вона додала, що під час вилучення із м'язу яйця, його дробили.

Як повідомлялося раніше, які проживають на території анексованого Криму українці показали, ніж їх "труять" окупанти.

Також ми писали, що відома українська співачка Світлана Лобода, яка не так давно пережила серйозну операцію, показала новий знімок з лікарні.

Нагадаємо, в літній сезон багато людей люблять проводити час на пляжі, але знаходження біля водойми несе в собі не тільки задоволення, але й небезпека "підчепити" хворобу.

Дивіться також:

Відео: РБК-Україна