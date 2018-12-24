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Муха вкусила: відома російська співачка 18 років носила в собі личинку (відео)

STYLERПерсона    24.12.2018 - 17:53

Відео: YouTube / НТВ

Російська співачка Аніта Цой, яка раніше виступала в тимчасово окупованому Луганську, розповіла, як лікарі витягли з тіла личинку австралійської мухи. Артистка в ефірі програми "Секрет на мільйон" уточнила, що цей "чужий" ріс в її спині 18 років, що призвело до викривлення хребта.

Зазначається, що медики не могли видалити яйце одразу - їм довелося чекати, поки личинка дозріє, приживеться і підросте.

Аніта зізналася, що літала з чоловіком до Австралії на 3 дні, і її хтось вкусив у шийну зону на спині біля хребта.

Муха вкусила: відома російська співачка 18 років носила в собі личинку (відео)

Скріншот: YouTube / НТВ

"Думала, почешу і все пройде. У Москві через деякий час я відчула на спині бульку", - розповіла вона.

Пізніше з'ясувалося, що співачку вкусила муха, яка відкладає свої личинки в холках у тварин.

Муха вкусила: відома російська співачка 18 років носила в собі личинку (відео)

Скріншот: YouTube / НТВ

"Там личинки виростають, вилуплюються і з'являються на світ нові мухи", розповіла Цой.

Протягом 18 років личинка вросла в хребет і затверділа до стану каменю - через що хребет скривився.

Муха вкусила: відома російська співачка 18 років носила в собі личинку (відео)

Скріншот: YouTube / НТВ

Аніта повідомила, що личинку "ретельно ростила", і тепер у неї в формальдегіді зберігається шматочок від цього утворення.

Також вона додала, що під час вилучення із м'язу яйця, його дробили.

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