Фото: Светлана Лобода (facebook.com/loboda.official)

Об этом свидетельствует фотография в профиле артистки

Известная украинская певица Светлана Лобода, которая не так давно пережила серьезную операцию, показала новый снимок из больницы. О том, что послужило поводом обратиться за помощью врачей пока не сообщается. Фотографией из кабинета врача она поделилась в Instagram-истории.

На снимке артистка лежит на больничной кушетке укрытая белой простыней, из-под которой видны только туфли певицы. Рядом с койкой стоит аппарат для ультразвукового исследования.

Фото: (instagram.com/lobodaofficial)

Фанаты пока никак не отреагировали на фотографию, а пресс-службы певицы не давала никаких комментариев. Вполне возможно, что Лобода обратилась в клинику для проведения планового осмотра после операции.

Напомним, что популярная украинская певица Светлана Лобода призналась, что из-за болезни вынуждена соблюдать строгую диету.

"До болезни я очень мало пила воды — сейчас выпиваю как минимум два с половиной — три литра ежедневно. Это самое главное — ее нужно пить очень много! Также я отказалась от жареного, соленого и перченого. Эти правила теперь нужно соблюдать до конца жизни", - сказала она.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что 20 ноября Светлана Лобода снова попала в больницу. Она рассказала, что начала свой день в больнице, а ее соседкой по палате оказалась известная певица Анита Цой.

До этого мы писали о том, что 24 октября Светлану Лободу экстренно госпитализировали в Москве из-за резкой боли в спине. Врачам пришлось провести экстренную операцию на почках.

Видео: video.rbc.ua