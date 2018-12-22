Фото: Світлана Лобода (facebook.com/loboda.official)

Про це свідчить фотографія в профілі артистки

Відома українська співачка Світлана Лобода, яка не так давно пережила серйозну операцію, показала новий знімок з лікарні. Про те, що послужило приводом звернутися за допомогою лікарів поки не повідомляється. Фотографією з кабінету лікаря вона поділилась Instagram-історії.

На знімку артистка лежить на лікарняній кушетці вкрита білим простирадлом, з-під якого видно тільки туфлі співачки. Поруч з ліжком стоїть апарат для ультразвукового дослідження.

Фото: (instagram.com/lobodaofficial)

Фанати поки ніяк не відреагували на фотографію, а прес-служби співачки не давала жодних коментарів. Цілком можливо, що Лобода звернулася в клініку для проведення планового огляду після операції.

Нагадаємо, що популярна українська співачка Світлана Лобода зізналася, що через хворобу змушена дотримуватися сувору дієту.

"До хвороби я дуже мало пила води — зараз випиваю як мінімум два з половиною — три літри щодня. Це найголовніше — її потрібно пити дуже багато! Також я відмовилася від смаженого, солоного і перченого. Ці правила тепер треба дотримувати до кінця життя", - сказала вона.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що 20 листопада Світлана Лобода знову потрапила в лікарню. Вона розповіла, що почала свій день у лікарні, а її сусідкою по палаті виявилася відома співачка Аніта Цой.

До цього ми писали про те, що 24 жовтня Світлану Лободу екстрено госпіталізували в Москві через різкий біль у спині. Лікарям довелося провести екстрену операцію на нирках.

Відео: video.rbc.ua