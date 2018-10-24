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Светлана Лобода перенесла срочную операцию

STYLERПерсона    24.10.2018 - 19:40
Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)
Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Певице предписан строгий постельный режим

Певица, Заслуженная артистка Украины Светлана Лобода, которая ранее была экстренно госпитализирована с болями в животе, перенесла операцию. Ближайшую неделю Светлане предписан строгий постельный режим. Об этом информируют российские СМИ.

Светлана Лобода перенесла срочную операцию на почке. Медикам успешно удалось стабилизировать состоянии певицы. Однако в ближайшие дни певице настоятельно рекомендуют отменить концерты. 

Светлана Лобода перенесла срочную операциюФото: (instagram.com/lobodaofficial)

Все даты концертов Светланы в Москве, которые были запланированы на конец октября, переносятся. Новые даты планируют объявить поклонникам уже в ближайшее время.

Как сообщалось ранее, Лобода рассказала, как пообщалась с Леди Гагой на корпоративе. "Она вот такая! Очень классная, очень приятный человек", - отметила Светлана в одной из телепередач.

Также мы писали о том, что певица Лобода показала своим подписчикам, как распевается в гримерке перед концертом. Соответствующее видео она опубликовала у себя на странице в Instagram.

Напомним, что знаменитая американская певица Кристина Агилера, которая с сентября отправилась в тур в поддержку своего восьмого студийника, после шести концертов попала в больницу

Видео: РБК-Украина

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