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Світлана Лобода перенесла термінову операцію

STYLERПерсона    24.10.2018 - 19:40
Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)
Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Співачці наказаний суворий постільний режим

Співачка, Заслужена артистка України Світлана Лобода, яка раніше була екстрено госпіталізована з болями в животі, перенесла операцію. Найближчий тиждень Світлані наказаний суворий постільний режим. Про це інформують російські ЗМІ.

Світлана Лобода перенесла термінову операцію на нирці. Медикам успішно вдалося стабілізувати стан співачки. Однак у найближчі дні співачці настійно рекомендують скасувати концерти.

Світлана Лобода перенесла термінову операціюФото: (instagram.com/lobodaofficial)

Всі дати концертів Світлани в Москві, які були заплановані на кінець жовтня, переносяться. Нові дати планують оголосити вже найближчим часом.

Як повідомлялося раніше, Лобода розповіла, як поспілкувалася з Леді Гагою на корпоративі. "Вона ось така! Дуже класна, дуже приємна людина", - зазначила Світлана в одній з телепередач.

Також ми писали про те, що співачка Лобода показала своїм підписникам, як виспівує у гримерці перед концертом. Відповідне відео вона опублікувала у себе на сторінці Instagram.

Нагадаємо, що знаменита американська співачка Крістіна Агілера, яка з вересня відправилася в тур на підтримку свого восьмого студійника, після шести концертів потрапила в лікарню.

Відео: РБК-Україна

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