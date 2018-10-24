Лобода на репетиции шоу в Москве потеряла сознание, ее экстренно госпитализировали

Фото: коллаж РБК-Украина

У певицы возникла резкая боль в спине

Известная украинская певица Светлана Лобода, которая часто выступает на территории Российской Федерации, была экстренно госпитализирована в Москве. 36-летнюю артистку доставили в больницу с болями в животе, сообщают росСМИ.

Отмечается, что состояние Светланы оценили как средней тяжести.

Согласно сообщению журналистов, опальную певицу увезли в больницу с репетиции нового шоу, которое должно состояться завтра - 25 октября.

Рассказали, что у Лободы возникла резкая боль в спине. Артистка потеряла сознание. Инцидент произошел во время выполнения сложного танцевального номера.

Кстати, 25, 26 и 28 у Светланы запланированы сольники, которые оказались под риском срыва, в случае, если состояние здоровья певицы не улучшится.

Как сообщалось ранее, Лобода рассказала, как пообщалась с Леди Гагой на корпоративе. "Она вот такая! Очень классная, очень приятный человек", - отметила Светлана в одной из телепередач.

Также мы писали о том, что певица Лобода показала своим подписчикам, как распевается в гримерке перед концертом.

Напомним, что знаменитая американская певица Кристина Агилера, которая с сентября отправилась в тур в поддержку своего восьмого студийника, после шести концертов попала в больницу.

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Видео: РБК-Украина