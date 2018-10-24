Лобода на репетиції шоу в Москві знепритомніла, її терміново госпіталізували

Фото: колаж РБК-Україна

У співачки виник різкий біль у спині

Відома українська співачка Світлана Лобода, яка часто виступає на території Російської Федерації, була екстрено госпіталізована в Москві. 36-річну артистку доставили до лікарні з болями в животі, повідомляють росЗМІ.

Зазначається, що стан Світлани оцінили як середньої тяжкості.

Згідно із повідомленням журналістів, опальну співачку відвезли до лікарні з репетиції нового шоу, що має відбутися завтра - 25 жовтня.

Розповіли, що у Лободи виник різкий біль у спині. Артистка знепритомніла. Інцидент стався під час виконання складного танцювального номера.

До слова, 25, 26 та 28 у Світлани заплановані сольники, які опинилися під ризиком зриву, в разі, якщо стан здоров'я співачки не покращиться.

Як повідомлялося раніше, Лобода розповіла, як поспілкувалася з Леді Гагою на корпоративі. "Вона ось така! Дуже класна, дуже приємна людина", - зазначила Світлана в одній з телепередач.

Також ми писали про те, що співачка Лобода показала своїм передплатникам, як виспівує у гримерці перед концертом.

Нагадаємо, що знаменита американська співачка Крістіна Агілера, яка з вересня відправилася в тур на підтримку свого восьмого студійника, після шести концертів потрапила до лікарні.

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Відео: РБК-Україна