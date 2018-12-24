Муха укусила: известная российская певица 18 лет носила в себе личинку (видео)

Видео: YouTube / НТВ

Российская певица Анита Цой, которая ранее выступала во временно оккупированном Луганске, рассказала, как врачи извлекли из ее тела личинку австралийской мухи. Артистка в эфире программы "Секрет на миллион" уточнила, что этот "чужой" рос в ее спине 18 лет, что привело к искривлению позвоночника.

Отмечается, что медики не могли удалить яйцо сразу - им пришлось ждать, пока личинка созреет, приживется и подрастет.

Анита призналась, что летала с мужем в Австралию на 3 дня, и ее кто-то укусил в шейную зону на спине возле позвоночника.

Скриншот: YouTube / НТВ

"Думала, почешу и все пройдет. В Москве через некоторое время я почувствовала на спине пузырик", - рассказала она.

Позже выяснилось, что певицу укусила муха, которая откладывает свои личинки в холках у животных.

Скриншот: YouTube / НТВ

"Личинки там вырастают, вылупляются и появляются на свет новые мухи", рассказала Цой.

В течение 18 лет личинка вросла в хребет и затвердела до состояния камня - из-за чего позвоночник искривился.

Скриншот: YouTube / НТВ

Анита сообщила, что личинку "тщательно растила", и теперь у нее в формальдегиде хранится кусочек от этого образования.

Также она добавила, что во время извлечения из мышцы яйца, его дробили.

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Видео: РБК-Украина