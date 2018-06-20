На Буковині очевидці хотіли лінчувати водія, який на смерть збив підлітка (відео)

Очевидці напали на водія, який збив 15-річного хлопчика
В селі Лукавця Вижницького району Чернівецької області водій збив підлітка. Дитина загинула. Про це розповіли в співтоваристві chernivtsigram на своїй сторінці в Instagram.
Очевидці смертельного ДТП, в результаті якого загинула дитина, хотіли лінчувати винуватця аварії і напали на нього. Водій успель отримати кілька ударів.
Відео: Водій на смерть збив підлітка (youtube.com/Чернівецький Промінь)
Водій автомобіля марки "BMW" їхав на великій швидкості, в результаті чого збив 15-річного підлітка.
Фото: Місце трагедії (instagram.com/chernivtsigram)
У прес-службі ГУ НС в Чернівецькій області цю інформацію підтвердили. Відзначається, що за кермом знаходився житель Чернівців 1992 року народження.
Свідки додали, що водій з місця не втік, а відразу попросив викликати швидку.
Фото: Місце трагедії (instagram.com/chernivtsigram)
Хлопчик помер у машині швидкої допомоги.
Раніше повідомлялося, що в Харкові "швидка" на пішохідному переході наїхала на підлітка, який переходив дорогу і слухав музику в навушниках.
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