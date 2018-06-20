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На Буковині очевидці хотіли лінчувати водія, який на смерть збив підлітка (відео)

STYLERLIFE        20.06.2018 - 21:00
Фото: mashintop facebook.com
Фото: mashintop facebook.com

Очевидці напали на водія, який збив 15-річного хлопчика

В селі Лукавця Вижницького району Чернівецької області водій збив підлітка. Дитина загинула. Про це розповіли в співтоваристві chernivtsigram на своїй сторінці в Instagram.

Очевидці смертельного ДТП, в результаті якого загинула дитина, хотіли лінчувати винуватця аварії і напали на нього. Водій успель отримати кілька ударів.

Відео: Водій на смерть збив підлітка (youtube.com/Чернівецький Промінь)

Водій автомобіля марки "BMW" їхав на великій швидкості, в результаті чого збив 15-річного підлітка.

Фото: Місце трагедії (instagram.com/chernivtsigram)

У прес-службі ГУ НС в Чернівецькій області цю інформацію підтвердили. Відзначається, що за кермом знаходився житель Чернівців 1992 року народження.

Свідки додали, що водій з місця не втік, а відразу попросив викликати швидку.

Фото: Місце трагедії (instagram.com/chernivtsigram)

Хлопчик помер у машині швидкої допомоги.

Раніше повідомлялося, що в Харкові "швидка" на пішохідному переході наїхала на підлітка, який переходив дорогу і слухав музику в навушниках.

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Теги: ДТП, самосуд, Буковина
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